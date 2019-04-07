В Петербурге прошел «Культурный Этно-Движ». ФАН-ТВ

7 апреля в Петербурге в Межвузовском студенческом городке прошел фестиваль народностей «Культурный Этно-Движ». Организатором фестиваля выступил ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге» и общественная организация «Петербург — город перемен!».

«Фестиваль объединен благой целью, мы проводим благотворительную акцию «Помощь детка из хосписа». Любой желающий поучаствовать в мастер-классе «белый цветок» и пожертвовать в течение фестиваля сколько угодно детскому хоспису», — говорит Надежда Майтакова, координатор фестиваля.

По словам организаторов, основными целями фестиваля являются взаимодействия с различными культурами Российской Федерации и помощь детям из хосписа.

В рамках мероприятия работает 25 площадок, 13 из которых — представители разных народностей. Основными республиками, представившими свой народный промысел, были Саха-Якутия, Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Дагестан и Грузия.

Также на главной сцене молодежного фестиваля прозвучала этническая музыка, и прошла демонстрация народных костюмов.