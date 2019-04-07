Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

В Петербурге прошел «Культурный Этно-Движ». ФАН-ТВ

177
0 Оставить комментарий

7 апреля в Петербурге в Межвузовском студенческом городке прошел фестиваль народностей «Культурный Этно-Движ». Организатором фестиваля выступил ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге»  и общественная организация «Петербург — город перемен!».

«Фестиваль объединен благой целью, мы проводим благотворительную акцию «Помощь детка из хосписа». Любой желающий поучаствовать в мастер-классе «белый цветок» и пожертвовать в течение фестиваля сколько угодно детскому хоспису», — говорит Надежда Майтакова, координатор фестиваля.

По словам организаторов, основными целями фестиваля являются взаимодействия с различными культурами Российской Федерации и помощь детям из хосписа.

В рамках мероприятия работает 25 площадок, 13 из которых — представители разных народностей. Основными республиками, представившими свой народный промысел, были Саха-Якутия, Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Дагестан и Грузия.

В Петербурге прошел «Культурный Этно-Движ». ФАН-ТВ

Также на главной сцене молодежного фестиваля прозвучала этническая музыка, и прошла демонстрация народных костюмов.

В Петербурге прошел «Культурный Этно-Движ». ФАН-ТВ

«Я представляю республику Узбекистан. У нас на выставке представлены национальные костюмы. Испокон веков семьи занимаются ремесленничеством, которое переходит из поколения в поколение. Люди вручную вышивают каждую ниточку. Так как у нас страна очень солнечная, 300 дней в году светит солнце и жарко, у нас принято вышивать вот такие ветродуи, веера. Это тоже ручная работа. По традиции девушки до замужества вышивает такие элементы. Национальные элементы называются «адрас», делаются также вручную, они плетутся из шелка», — рассказывает Шахноза Азимова, студентка.

Автор: Петр Анисимов; Евгений Рудаков
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров