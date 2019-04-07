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Стало известно о состоянии актрисы Аллы Демидовой после госпитализации

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Стало известно о состоянии актрисы Аллы Демидовой после госпитализации

Москва, 7 апреля. Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе московского театра «Гоголь-центр».

Алла Демидова была госпитализирована, она находится на плановом обследовании из-за того, что поднялось давление. Театру пришлось перенести постановку «Ахматова. Поэма без героя» из-за состояния артистки.

Представитель театра добавил, что представление покажут 22 июня. Советской и российской актрисе театра и кино в этом году исполнилось 82 года.

Она сыграла в таких фильмах как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Стакан воды», «Щит и меч», «Служили два товарища» и других лентах.

Автор: Юлия Шелковенко
Источник: РИА Новости
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