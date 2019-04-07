ЦПВС за сутки зафиксировал 14 нарушений прекращения огня в Сирии

Дамаск, 7 апреля. Боевики 14 раз за сутки обстреляли населенные пункты в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин.

Участники незаконных военных формирований дважды нарушили режим прекращения огня в провинции Алеппо, один раз в провинции Хама, шесть раз в провинции Латакия, пять раз в провинции Идлиб. По словам Виктора Купчишина, в Сирии продолжается амнистия лиц, которые уклонились от военной службы, в том числе бывших членов вооруженных формирований и беженцев.

По данным на 6 апреля, сирийские власти амнистировали более 57 тысяч человек. В республике восстановили более 31 тысячи домов, 153 медицинских и 840 образовательных учреждений.

Сирийцы могут вернуться из зоны Ат-Танф в места постоянного проживания, воспользовавшись гуманитарным коридором и пунктом пропуска «Джлеб».

Ранее сообщалось, что российские офицеры ЦПВС провели гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор. Местным жителям поселения Хатла раздали 500 продуктовых наборов. Населенный пункт был освобожден от террористов ИГ1 (организация запрещена в России) в 2017 году.

Как сообщала ранее Газета.Ru, глава МИД России Сергей Лавров призвал американскую сторону прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Эр-Рукбан.

1 Организация запрещена на территории РФ.