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Пьяные украинские военнослужащие насмерть забили мужчину в Луганской области

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Пьяные украинские военнослужащие насмерть забили мужчину в Луганской области

Луганск, 7 апреля. Пьяные украинские военные забили до смерти пожилого мужчину в Луганской области. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в поселке Новотошковское, который находится под контролем украинских силовиков. По словам Марочко, пьяные военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались отобрать мотороллер у пожилого мужчины, в результате чего возник конфликт. Украинские военнослужащие начали избивать мужчину на глазах у очевидцев.

«Мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал шевелиться, после чего один из военнослужащих, повернувшись к свидетелям, сказал, что так будет с каждым, кто попробует им возражать», — отметил Марочко.

Власти ДНР и ЛНР неоднократно сообщали об увеличении числа преступлений с участием украинских военнослужащих. Украинские военные занимаются мародерством в Донбассе, а также регулярно устраивают пьяные разборки.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. К настоящему моменту в результате боевых действий в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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