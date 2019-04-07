Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стала известна возможная причина смерти вдовы Валерия Золотухина

35
0 Оставить комментарий

Стала известна возможная причина смерти вдовы Валерия Золотухина

Москва, 7 апреля. Вдова выдающегося актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, скончалась на 71-м году жизни в Москве. Об этом сообщила актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

«Умерла Тамара Золотухина. О времени и месте похорон будет известно сегодня ближе к вечеру», — написала Сотриади на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, причиной смерти Тамары Золотухинлй могло стать онкологическое заболевание.

Тамара Золотухина была второй супругой артиста. Пара прожила в браке более 30 лет. Валерий Золотухин ушел из жизни в 2013 году.

 

 

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров