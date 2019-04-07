Стала известна возможная причина смерти вдовы Валерия Золотухина

Москва, 7 апреля. Вдова выдающегося актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, скончалась на 71-м году жизни в Москве. Об этом сообщила актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.

«Умерла Тамара Золотухина. О времени и месте похорон будет известно сегодня ближе к вечеру», — написала Сотриади на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, причиной смерти Тамары Золотухинлй могло стать онкологическое заболевание.

Тамара Золотухина была второй супругой артиста. Пара прожила в браке более 30 лет. Валерий Золотухин ушел из жизни в 2013 году.