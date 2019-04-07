Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Киев, 7 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с Россией о мире в Донбассе нужно в присутствии западных представителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина».

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь, Украина должна придерживаться минских договоренностей, но минский формат следует реформировать, добавил он.

«Должен быть формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — пояснил шоумен.

Украина не будет жертвовать ни людьми, ни территориями, сказал он. Киев не должен затягивать мирный процесс, отметил Зеленский, поскольку каждый день начинается с новостей о Донбассе.

На Украине 31 марта состоялось голосование на президентских выборах. По данным ЦИК, во второй тур прошли Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Президент Украины предложил Зеленскому публичные дебаты, но шоумен назвал условием сдачу медицинских анализов на наркотики и алкоголь в крови. Результаты двух кандидатов оказались отрицательными, однако в Минздраве Украины усомнились в них.

По словам исполняющей обязанности главы ведомства Ульяны Супрун, и Зеленский, и Порошенко сдавали анализы в лабораториях, которые не имеют отношения к национальному андидопинговому центру. Последний является единственным сертифицированным центром, которому доверяют в Международном олимпийском комитете.