Москва, 7 апреля. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин ответил певцу профессору Лебединскому, призвавшему Россию «кланяться в ноги» Украине. По мнению Пригожина, музыкант не смог устроиться в США и ищет виноватых.

Эмигрировавший в США российский артист дает советы России, при этом не понимает, что происходит на международном уровне. Иосиф Пригожин полагает, что за океаном Лебединскому не слишком повезло, поэтому он пытается «найти себя».

При этом продюсер полагает, что карьера Лебединского не складывалась и в России. Чем еще может похвастаться музыкант, кроме песни «Я убью тебя, лодочник», добавляет продюсер.

«На каком основании он рассказывает, кто и что должен делать?» – удивился продюсер, его цитирует РЕН ТВ.

Пригожин попросил Лебединского объяснить, за что должна Россия извиняться перед Украиной. Кроме того, он напомнил, что политикой стоит заниматься тем, кто в ней разбирается.

Ранее профессор Лебединский призвал Россию попросить прощения у Украины и возместить убытки. Он поделился планами о переезде на Украину, поскольку в Америке ему все чуждо.

В Киеве неоднократно пытались представить РФ «агрессором» и обвиняли во вмешательстве в украинскую политику. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Киев мог бы потребовать от РФ «компенсацию» за века «оккупации».

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти хотят, чтобы Украина скорей вышла из кризиса и вернулась к добрососедским отношениям с другими странами.