Лоза ответил Лебединскому, призвавшему Россию «поклониться» Украине

Москва, 7 апреля. Российский певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певца Алексея Лебединского, который ранее заявил, что Москва должна попросить прощения у Украины.

Певец напомнил, что Лебединский уже несколько лет живет в США. Лоза также добавил, что не стоит серьезно относиться к подобным высказываниям со стороны людей, которые уехали из России, передает RT.

«Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в США отставного музыканта о том, что он думает про Россию», — сказал Лоза.

Ранее российский певец Алексей «Профессор» Лебединский дал интервью украинскому изданию, в котором заявил, что Москва «должна попросить прощения» у Украины и «поклониться в ноги». Кроме того, Лебединский заявил, что хочет переехать на Украину.