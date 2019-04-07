Киев, 7 апреля. Президент Украины Петр Порошенко пообещал существенные изменения в своей команде в случае победы во втором туре президентских выборов.

«Будут существенные изменения в команде, будет много молодых людей», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Действующий президент также добавил, что в случае переизбрания на второй срок он продолжит реализацию экономических реформ, которые позволят преодолеть бедность в стране. Кроме того, Порошенко пообещал укрепить обороноспособность страны и продолжить движение в ЕС и НАТО.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов. Кандидатуру Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. 21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов.