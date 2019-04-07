Волонтеры сделали ремонт многодетной семье из Подмосковья. ФАН-ТВ
Группа помощи «ДобротворецЪ» больше месяца вкладывала свои силы в ремонт двухкомнатной квартиры для многодетной семьи в подмосковном Красноармейске. Совместно с органами опеки и попечительства Пушкинского муниципального района было принято решение помочь семье с пятью детьми, в которой мама лишена родительских прав, а опекунами стали родные бабушка с дедушкой.
Органы опеки были вынуждены искать группу помощи, чтобы совместно создать условия для жизни конкретной семье. Тамара Емельяновна и ее пятеро внуков проживали в аварийной, разрушенной квартире с прогнившими полами и ветхой мебелью. Группа помощи «ДобротворецЪ» взялась за ремонт, и в течение месяца волонтеры капитально отремонтировали квартиру своими силами. Нужно отметить, что денег координаторы не брали, помочь можно было только материалами или работая своими руками на.
«Слов нет конечно, очень красиво все, потому что квартира была вся разрушенная, страшная, вообще… Сейчас конечно, это небо и земля. Нет слов даже сказать, так очень красиво, как будто не наша», — говорит Татьяна Емельянова, пенсионерка, опекун пятерых детей.
«Группа помощи «ДобротворецЪ» была основана в 2017 году. Мы начали вести статистику «добрых дел», которые благодаря волонтерам удалось реализовать — это 218 обращений. Среди них есть, как адресная помощь, помощь инвалидам, даже по доставке детей-инвалидов на лечение в Москву, так и крупные проекты по ремонту, по погорельцам очень много работали на территории МО. Основана группа помощи простыми людьми — это волонтеры Москвы и МО. Люди разных специальностей: бухгалтера, инженеры, спасатели, сотрудники силовых структур, абсолютно обычные люди разных специальностей. Есть доктора, учителя, абсолютно все. Основная задача, наверное, сделать мир немножко добрее, помочь нуждающимся людям, мы вокруг себя их видим часто. Очень сильно помогли байкерские сообщества, очень много помогали всевозможные группы в социальных сетях, своими репостами, тоже колоссальная помощь, благодаря распространению информации мы оперативно могли найти строительные материалы, руки. Добрые люди приезжали и днями, и ночам находились здесь, на этом ремонте», — рассказывает Карен Агамалян, действующий спасатель, член группы помощи «ДобротворецЪ».