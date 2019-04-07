 Волонтеры сделали ремонт многодетной семье из Подмосковья. ФАН-ТВ

Группа помощи «ДобротворецЪ» больше месяца вкладывала свои силы в ремонт двухкомнатной квартиры для многодетной семьи в подмосковном Красноармейске. Совместно с органами опеки и попечительства Пушкинского муниципального района было принято решение помочь семье с пятью детьми, в которой мама лишена родительских прав, а опекунами стали родные бабушка с дедушкой.

Органы опеки были вынуждены искать группу помощи, чтобы совместно создать условия для жизни конкретной семье. Тамара Емельяновна и ее пятеро внуков проживали в аварийной, разрушенной квартире с прогнившими полами и ветхой мебелью. Группа помощи «ДобротворецЪ» взялась за ремонт, и в течение месяца волонтеры капитально отремонтировали квартиру своими силами. Нужно отметить, что денег координаторы не брали, помочь можно было только материалами или работая своими руками на.

«Слов нет конечно, очень красиво все, потому что квартира была вся разрушенная, страшная, вообще… Сейчас конечно, это небо и земля. Нет слов даже сказать, так очень красиво, как будто не наша», — говорит Татьяна Емельянова, пенсионерка, опекун пятерых детей.