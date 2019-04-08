Сирия, 8 апреля. Боевики ССА** освободили бывшего главаря ИГ1 в Алеппо за выкуп в размере 30 тысяч долларов. Исламисты ударили по городу Масьяф в Хаме. «Нусра»*** заминировала десятки автомобилей для атак на позиции САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по военным объектам джихадистов на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам боевиков в Алеппо; вели перестрелки с исламистами в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): освободила за выкуп одного из высокопоставленных главарей ИГ на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Масьяф на западе от Хамы; готовит новую провокацию с химоружием в Идлибе; заминировала десятки автомобилей для атак на позиции сил САР на границах «Большого Идлиба».

Курды: потеряли как минимум 58 бойцов в столкновениях с террористами в Дейр-эз-Зоре с конца марта; провели рейды в городе Ас-Сувар на севере провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: осуществила вылеты над Раккой и ее окрестностями.

ВС Турции: продолжили патрулирование демилитаризованной зоны.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки боевики незаконных бандгрупп в очередной раз ударили по административному центру провинции. Как передавал военный источник в сети Twitter (ahmadalissa), под обстрелом оказался городской парк Алеппо. К счастью, жертв среди гражданских лиц удалось избежать, однако была повреждена одна из опор ЛЭП. Позднее артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков на линии соприкосновения сил сторон. Медиапортал Step News Agency сообщал о том, что силы САР открыли огонь по местам базирования джихадистов в районе населенного пункта Халса. Информация о потерях исламистов в живой силе и военной технике еще устанавливается.

Появились данные о том, что исламисты «Сирийской свободной армии» (ССА) освободили одного из ранее взятых в плен боевиков «Исламского государства», занимавшего высокий пост в рядах террористической группировки и ответственного за убийство около трех тысяч членов племени «Шайтат» в провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям Twitter-канала (RE_N_AS), джихадист по прозвищу Омар Ахмед Аль-Хаджа покинул тюрьму неподалеку от города Хавар Килис, находящегося у сирийско-турецкой границы, заплатив выкуп в размере 30 тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) вновь произошли вылазки террористов «Исламского государства». Как передавал военный источник в сети Twitter (deirezzor24), у одного из опорных пунктов курдских отрядов, находящегося на окраине деревни Аль-Хиссан северо-западнее Дейр-эз-Зора, детонировал заминированный мотоцикл. Еще одно нападение было совершено неизвестными на КПП SDF вблизи поселения Джадид Бакра на левом берегу Евфрата. О потерях курдов в живой силе не сообщалось, однако стало известно, что с тех пор как американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении полной победы над ИГИЛ1, в контролируемых SDF районах террористами были убиты около 60 курдских бойцов. Об этом заявил военный источник в Twitter (Sarmad_AlJilane).

Гражданское население региона продолжает страдать вследствие пренебрежения курдами зачисткой «освобожденных» территорий от мин и СВУ, оставленных террористами. Поступали данные о том, что при взрыве мины в городе Аш-Шаафа на юго-востоке провинции погиб местный житель.

В административном центре региона состоялись массовые демонстрации, на которых протестующие осудили решение Соединенных Штатов касательно Голанских высот, передавал Twitter-канал (syria24media). Ранее подобные митинги также прошли в провинциях Эс-Сувейда, Даръа и Хасака. Напомним, оккупация Израилем Голан противоречит нормам международного права, что ранее отмечалось Совбезом ООН. Несмотря на это, 25 марта Дональд Трамп подписал указ о признании данных территорий израильскими.

Во второй половине дня курды провели рейды в городе Ас-Сувар, намереваясь пресечь деятельность подпольных групп террористов ИГИЛ, однако достичь каких-либо результатов им не удалось. Об этом сообщало информагентство Damascus Now.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба вновь отмечались вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками исламистских группировок. По информации новостного портала Halab Today TV, под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались расположения джихадистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Набель, Ан-Найраб, Аль-Хубейт, Абидин и Серакиб. Отмечается, что войска САР были вынуждены прибегнуть к ответным действиям ввиду непрекращающихся обстрелов со стороны исламистов.

Между тем боевики «Джебхат Ан-Нусры»1, стоящей во главе террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», вели подготовку к новым вылазкам в районах, подконтрольных силам Башара Асада. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Ben_Jonson_1985), несколько десятков автомобилей были заминированы исламистами в целях их дальнейшего использования для нападений на позиции САА. Кроме того, вновь появились сообщения о готовящейся химатаке боевиков. Twitter-канал (Salah_Addin_) сообщал, что на машинах скорой помощи, предоставленных псевдогуманитарной организацией «Белые каски», емкости с отравляющими веществами были доставлены к городу Хан-Шейхун.

Провинция Ракка

Накануне в районе административного центра провинции возобновились вылеты ВВС западной коалиции. Как передавал интернет-портал Step News Agency, самолеты международного альянса были задействованы в целях поиска тайных укрытий боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

Стало известно, что из общей могилы, обнаруженной в феврале в квартале Аль-Фахека, было извлечено еще порядка 400 тел, передавал военный источник в сети Twitter (Raqqa_SL). Ранее отмечалось, что большинство погребенных здесь принадлежали к числу мирных жителей, погибших во время бомбардировок американских ВВС и в результате действий террористов.

Вечером появились сообщения о взрыве в поселении Ас-Самра на востоке от Ракки, предположительно организованном подпольными группами ИГИЛ. Тем не менее никакой информации о возможных погибших или раненых все еще не поступало.

Провинция Хама

На северо-западе провинции в течение дня активизировались обстрелы боевиков вооруженной оппозиции. Информационное агентство SANA News передавало, что более всего из-за ударов исламистов пострадал город Масьяф. Джихадисты открыли огонь по жилым районам населенного пункта, а также по зданию городской больницы, что привело к гибели четырех гражданских лиц и ранению еще 14. В то же время сообщалось о повреждении домов и инфраструктуры. В свою очередь правительственные войска провели ответные обстрелы позиций нападавших. Кроме того, урон радикалам нанесли ВКС России, атаковавшие военные объекты исламистов в районе населенного пункта Аз-Закат.

Военные ВС Турции продолжили осуществлять патрулирование демилитаризованной зоны в соответствии с условиями российско-турецкого Меморандума от 17 сентября. Как сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), турецкие наблюдатели проследовали со стороны КПП вблизи города Мурек в сторону Хан-Шейхуна в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)