Сирия, 7 апреля. Гуманитарная помощь от РФ была доставлена в поселение Хатла к востоку от Дейр-эз-Зора. Один из высокопоставленных главарей ИГ1 был уничтожен в иракской провинции Салах-Эд-Дин. Тело мирного жителя со следами пыток было найдено в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести перестрелки с боевиками в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва восточнее Ракки.

Курды: обнаружили тело человека со следами пыток на северо-западе города Ракка.

Международная коалиция: осуществляет полеты над территориями Хасаки.

ВС Ирака: уничтожили одного из высокопоставленных террористов ИГ в провинции Салах-Эд-Дин в Ираке.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что в результате обстрелов исламистов, проведенных в первой половине дня, была повреждена опора линии электропередач в городе Алеппо. Об этом заявляет военный источник в сети Twitter (CasGec). Ранее сообщалось, что боевики в очередной раз ударили по западным окраинам административного центра провинции, нарушив действующий в демилитаризованной зоне режим прекращения огня. Напомним, буферная зона глубиной в 15-20 километров была сформирована вдоль границы «Большого Идлиба» в рамках соглашения, заключенного во время встречи президентов России и Турции в Сочи, которая состоялась 17 сентября 2018 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил о том, что к востоку от административного центра провинции была проведена гуманитарная акция. 500 продовольственных наборов общим весом в более чем две тонны были распределены среди нуждающихся жителей поселения Хатла, расположенного на противоположном берегу реки Евфрат. Напомним, населенный пункт был полностью зачищен от террористов «Исламского государства» в октябре 2017 года в ходе масштабной освободительной кампании Сирийской арабской армии (САА) в Дейр-эз-Зоре, в которой также принимали участие российские ВКС.

Провинция Идлиб

На юге региона не прекращаются вооруженные стычки между сирийскими войсками и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает новостной портал Step News Agency, правительственные подразделения обстреливают укрепрайоны джихадистов в районе населенного пункта Кафр-Эйн. Кроме того, под ударом Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции боевиков недалеко от населенных пунктов Ас-Сахль, Аль-Брайса, Ар-Рафа, Телль Дам, расположенных поблизости от Маарет Ан-Нумана. Данные о нанесенном исламистам уроне пока формируются. Напомним, столкновения на линии разграничения сил сторон разворачиваются в течение всего дня. Ранее отмечалось, что боевики инициировали боевые действия в данном районе, проведя провокационные обстрелы опорных пунктов САА.

Провинция Ракка

Появились сообщения о новом взрыве, прогремевшем в деревне Ас-Самра, располагающейся восточнее города Ракка. Никаких данных о последствиях произошедшего и возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Подозреваемыми в организации инцидента являются боевики «спящих ячеек» «Исламского государства», подпольная деятельность которых развита в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции.

Между тем тело неизвестного мужчины курдского происхождения с признаками пыток было обнаружено в северо-западной части административного центра провинции. Информация о возможной принадлежности убитого к числу членов курдской милиции «Асайиш» или SDF пока уточняется.

Провинция Хасака

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что вслед за вылетами в Ракке военные самолеты международной коалиции осуществили полеты в Хасаке. Предполагается, что задачей ВВС западного альянса является установление местонахождения убежищ так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Напомним, на подконтрольных «Демократическим силам Сирии» территориях Ракки, Хасаки и Дейр-эз-Зора все еще фиксируются вылазки террористов, ведущих подпольную террористическую деятельность. Несмотря на попытки курдов и сил коалиции ликвидировать их, боевики до сих пор сохраняют присутствие в зонах контроля курдских отрядов.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (TomtheBasedCat) сообщает о том, что военнослужащим иракских вооруженных сил удалось обнаружить одного из высокопоставленных террористов «Исламского государства» во время спецоперации в провинции Салах Эд-Дин. Боевик был застрелен при попытке оказать сопротивление неподалеку от населенного пункта Ат-Тармия. Напомним, о полном освобождении территорий страны от ИГИЛ1 премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил еще в конце 2017 года, однако в безлюдных областях Ирака все еще скрываются радикалы террористической группировки, осуществляющие подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)