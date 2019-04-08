Сирия, 8 апреля. Новая группа беженцев покинула лагерь «Эр-Рукбан» через КПП «Джлеб» на юге Хомса. САА провела контратаку на позиции боевиков-исламистов в западных предместьях Алеппо. Жители провинции Дейр-эз-Зор жгут покрышки, протестуя против преступлений курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вместе с военной полицией РФ обеспечили вывод новой группы беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса; провели контратаку на позиции боевиков-исламистов в западных предместьях Алеппо.

Курды: столкнулись с очередными протестами мирных жителей, осудивших преступления радикалов SDF****, к северу от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): нанесла удары по населенному пункту Аль-Хувейз к югу от Алеппо.

Провинция Латакия

У северной границы провинции в результате обстрела со стороны неизвестной группировки боевиков был убит турецкий солдат, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели контратаку на позиции исламистских группировок к западу от Алеппо в ответ на недавние попытки нападений боевиков. По информации портала Al Masdar News, правительственные силы наступали в районе научно-исследовательского центра в западных предместьях административного центра региона. Отмечается, что в связи с участившимися обстрелами джихадистов, в том числе по жилым кварталам на окраине города, командование войск САР планирует серию операций с целью обезопасить Алеппо. В ближайшее время планируется полностью зачистить пригороды Аз-Захра и Ар-Рашидин, а также близлежащие поселения Кафр Хамра и Хан Аль-Асаль.

Между тем члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», не прекращают вести огонь по освобожденным сирийской армией районам к югу от Алеппо. На этот раз ударам боевиков подвергся населенный пункт Аль-Хувейз, передает Ebaa News Agency.

Курдские бойцы устроили очередной взрыв в городе Африн, несколько боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» были уничтожены, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@RojavaCudi) один из источников.

Провинция Хомс

Новая группа беженцев смогла выбраться из лагеря «Эр-Рукбан» через КПП «Джлеб», развернутое совместными усилиями России и Сирии. Об этом сообщает информагентство SANA. Нуждающиеся сразу же смогли получить медицинскую помощь в специальных пунктах приема вынужденных переселенцев. «Эр-Рукбан», в котором до сих пор остается почти 40 тысяч человек, стал местом тяжелейшей гуманитарной катастрофы, ставшей возможной при попустительстве США. Лагерь располагается на юге провинции Хомс — в зоне американской оккупации, сформированной вокруг военной базы Соединенных Штатов «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Ас-Сава, находящемся на восточном побережье Евфрата к северу от Дейр-эз-Зора, вновь вспыхнули митинги местных жителей, которые активно продолжают выступать против незаконного присутствия в регионе курдских Демократических сил Сирии (SDF). Местный новостной портал Al Khabour опубликовал видео, на котором запечатлена демонстрация. Можно увидеть, как участники акции жгут покрышки и выкрикивают лозунги против оккупации курдов. Подчеркивается, что причиной нового протеста населения стал очередной случай похищения радикалами SDF местного жителя с целью получения выкупа за него.

В городе Абу Хасан трое курдских бойцов погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на их автомобиле, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Step_Agency) информагентство Step News Agency.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в районе города Кафр-Зета и населенного пункта Аль-Саяд на севере провинции, сообщает интернет-портал Al-Masdar News.

Провинция Хасака

Сирийский арабский Красный Полумесяц направил предметы первой необходимости обитателям лагеря «Аль-Хол», пострадавшим в ходе недавних наводнений, захлестнувших почти всю северную половину республики. По данным Asha News, в составе партии гуманитарной помощи следовали 2000 теплых одеял, 1500 матрасов, новые дополнительные палатки, продуктовые наборы и многое другое. Напомним, данный лагерь для беженцев располагается на территории провинции Хасака — в зоне контроля SDF. Примечательно, что сами курды практически не уделяют внимания тяжелой гуманитарной ситуации в регионе, дополнительно осложненной природными катаклизмами, и при этом почти не пропускают гумконвои к нуждающимся в самом необходимом перемещенным лицам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)