Американские ученые выяснили, как поднять себе настроение

Москва, 7 апреля. Американские ученые разработали необычный способ поднять себе настроение без материальных затрат.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие почти 500 человек, их поделили на четыре группы: первая в течение некоторого времени желала прохожим счастья, вторая изучала чувства окружающих, третья и четвертая критиковали внешний вид встречающихся на пути людей и демонстрировали свое превосходство.

По оценкам ученых, участники эксперимента, которые находились в первой группе, подняли себе настроение. Другие начали испытывать сочувствие к окружающим и удовлетворение.

Ранее сообщалось, что специалисты социальной сети «Фотострана» провели опрос, чтобы узнать, как жители Воронежа поднимают себе настроение.