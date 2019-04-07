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Определены самые дорогие авиабилеты на майские праздники

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Определены самые дорогие авиабилеты на майские праздники

Москва, 7 апреля. Стоимость самых дорогих билетов на майские праздники составляет около 600 тысяч рублей, выяснили специалисты единого сервиса путешествий «Туту.ру».

Эксперты проанализировали историю бронирования авиабилетов на майские праздники и установили, что самую высокую цену россияне заплатили за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно — 635 тысяч рублей.

Чуть выше 600 тысяч рублей туристы заплатили за билеты в Горно-Алтайск и около 485 тысяч рублей — на остров Самуи и обратно. 

Некоторые россияне приняли решение путешествовать в одиночку. К примеру, женщина купила билет в Японию на майские праздники за 77 тысяч рублей, еще одна туристка посетит Гуанчжоу, билеты туда и обратно обошлись ей в 70 тысяч рублей.

Ранее специалисты momondo.ru выяснили, что около трети жительниц РФ хотя бы раз отправлялись в путешествие одни. Туристки уверены, что такой отдых позволяет им расслабиться, побыть наедине с собой.

Автор: Сергей Петров
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