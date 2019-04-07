Порошенко заявил о готовности пройти тесты на алкоголь и наркотики в WADA

Киев, 7 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пройти тесты на алкоголь и наркотики под контролем специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил Зеленскому и Порошенко пройти тестирование на наличие алкогольной и наркотической зависимости в WADA.

«Я полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко, более того я благодарен ему… Как сказал Кличко, в начале следующей недели приедут сюда и руководство, и эксперты этой организации. Я эти тесты пройду сразу же по прибытию», — сказал Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Кроме того, действующий глава государства выразил опасения в связи с тем, что кандидатом или президентом Украины может стать человек, который имеет «наркотическую зависимость».

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта, лидерами которого стал Владимир Зеленский с результатом 30,22% голосов. Порошенко поддержали 15,92% избирателей.

В начале апреля лидерам первого тура выборов предложили провести дебаты. Зеленский заявил, что проведет дебаты с Порошенко, если мероприятие состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Кроме того, шоумен предложил Порошенко пройти тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Позднее Порошенко согласился провести дебаты, приняв условия Зеленского. 5 апреля оба кандидата сдали анализы. Быстрый тест не выявил психоактивных веществ у обоих кандидатов.