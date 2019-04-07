Стреляющий дровами российский танк Т-80 попал на видео

Санкт-Петербург, 7 апреля. В Сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлен танк Т-80, который стреляет дровами.

В эфире телеканал «Звезда» вышла программа «Военная приемка», которая была посвящена танку Т-80. Корреспондентам удалось побывать на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом, где осуществляется ремонт боевых машин данного типа.

Журналистам показали испытания обновленной пушки танка Т-80, в ходе которых в качестве снаряда использовалось деревянное полено. Подобные испытания могут показаться экстравагантным экспериментом, однако в действительности они являются стандартной практикой.

В пушку зарядили цилиндрический деревянный пыж, после чего в дуло орудия залили воду, чтобы «снаряд» не загорелся при выстреле. После выстрела полено почти сразу разорвало на щепки. Журналисты были разочарованы результатом, так как надеялись увидеть полет «деревянного снаряда». Корреспонденты попросили сделать еще один выстрел. При этом в нескольких метрах от дула была установлена мишень, смонтированную из натяжного потолка и рамы. Конструкция была полностью уничтожена взрывной волной, а полотно разнесло в клочья. Однако зафиксировать полет «деревянного снаряда» так и не удалось.