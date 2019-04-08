«Самые честные выборы». Часть 48: «Киллер из порнофильмов» и кокаиновые бароны. Кого и на какие деньги выбирают республиканцы?

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Стоило мне только рассказать, как две женщины обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в харассменте, как их количество удвоилось. То есть теперь сразу четыре дамы обвиняют его в «неправильных прикосновениях». Поговаривают, что в ближайшее время с похожими обвинениями выйдут еще трое. «Старый проказник» (Байден 1942 года рождения) одной «положил руку на плечо, а затем опустил на спину», другой — просто положил руку на бедро, но на встрече, посвященной сексуальному насилию. Сам Байден, выступая на днях на Международной конференции IBEW в Вашингтоне, сказал, что, хоть и сожалеет о том, что его поведение в прошлом доставляло дискомфорт женщинам, сам не намерен ни перед кем извиняться.

«Мне не о чем сожалеть. Что бы я ни делал, я никогда не был намеренно неуважителен по отношению к мужчинам или женщинам», — заявил демократ.

В общем, «послал» тех, кто рассчитывал на его раскаяние. Люси Флорес (политик из Невады, к которой в 2014 году он подошел сзади и поцеловал в затылок) в ответ на его видео написала в соцсетях: она рада, что тот понимает, как дискомфортно чувствовали себя женщины в его присутствии, но он все-таки не извинился.

«Байден должен осознавать, насколько важно брать на себя личную ответственность за ненадлежащее поведение. Он все-таки должен извиниться перед женщинами, которым было от него не по себе», — подчеркнула она.

Однако бывший вице-президент, судя по всему, решил превратить все в шутку. После того, как он обнял президента IBEW Лонни Стивенсона на сцене во время уже упомянутой мною конференции, потенциальный лидер Демократической партии (он по-прежнему номер один в рейтинге у партии «ослов») сказал собравшимся:

«Я просто хочу, чтобы вы знали. У меня было разрешение прикоснуться к Лонни».

Затем на сцену пригласили группу детей, политик обнял одного мальчика и снова сказал со смехом:

«Кстати, он мне разрешил к себе прикоснуться».

При всем при этом официально в гонку Байден так и не вступил. Он заявил, что примет решение по поводу участия в президентских выборах в США «в ближайшее время». Учитесь создавать информационные поводы из ничего: демократ дал интервью CNN, в котором торжественно заявил, что «очень близок к тому, чтобы принять решение». И все. Правда, добавил, что адвокаты советовали ему с осторожностью высказываться на эту тему.

Зато у президента США с осторожностью никаких проблем нет: Дональд Трамп оперативно опубликовал в Twitter видеомонтаж, где один Байден объясняется с женщинами, обвинившими его в неподобающем поведении, а другой тем временем заходит ему за спину, обнимает за плечи и утыкается в затылок.

«Добро пожаловать обратно, Джо!» — подписал Трамп, которого самого неоднократно обвиняли в неуважительном отношении к женщинам.

Байден также воспользовался Twitter для ответа.

«Я смотрю, вы настороже и ведете себя по-президентски, как всегда!» — сострил он.

Кроме того, политик опубликовал в Twitter видео, в котором прокомментировал выдвинутые против него обвинения следующим образом:

«Я никогда не думал о политике как о чем-то холодном и стерильном. Мне всегда казалось, что, разговаривая с людьми, надо пожимать им руки, похлопывать по плечу, обнимать и ободрять. Теперь же я могу максимум сделать вместе селфи. Социальные нормы начали меняться, границы личностного пространства расширились, и я это понимаю».

Он, быть может, и понимает, а вот близкие Байдена — нет. Во всяком случае, Axios со ссылкой на людей из окружения бывшего вице-президента пишет, что «за атакой на Джо Байдена, которого четыре женщины обвинили в неподобающем поведении, стоит штаб Берни Сандерса — его ближайшего конкурента». «Высокие отношения», чего уж там… Впрочем, грязная борьба чревата для праймериз: кандидаты от одной партии, как правило, выливают друг на другу куда больше помоев, чем потом на конкурента в рамках всеобщих выборов.

В 2018 году в Огайо, помимо выборов в Конгресс, состоялись и выборы губернатора. От республиканцев в праймериз участвовали генпрокурор штата Майк Девайн и лейтенант-губернатор (ну то есть вице-губернатор) Мэри Тейлор. Гонка была довольно грязной, Тейлор называла Девайна «ставленником вашингтонского болота», а он в ответ обещал отправить Тейлор в тюрьму за использование самолета штата в личных целях. У демократов было довольно много кандидатов, но основными были двое: бывший генпрокурор и глава Бюро финансовой защиты потребителей Ричард Кордрей и бывший мэр Питтсбурга Деннис Кучинич. На этих праймериз прогрессивные демократы сильно разделились. Элизабет Уоррен (которая была одним из создателей Бюро) и профсоюз AFL-CIO поддержали Кордрея, а организация Берни Сандерса агитировала за Кучинича, который в 2004 и 2008 годах участвовал в президентской гонке с левой платформой (легализация однополых браков, всеобщее здравоохранение и образование), когда это еще не было мейнстримом. В итоге за пост губернатора стали бороться Девайн и Кордрей. Со счетом 50,4% против 46,7% победил Майк Девайн.

Или, к примеру, Западная Виргиния. Ее в Сенате представляет Джо Манчин, который является самым консервативным из демократов в верхней палате Конгресса: выступает против абортов и введения ограничений на продажу оружия. И хотя подобные позиции совсем не характерны для его партии, они позволяют Манчину избираться в штате, где Трамп получил 68% голосов. Понятно, что на своих праймериз он проблем не имел.

На праймериз же республиканцев сошлись три кандидата: конгрессмен Эван Дженкинс, генеральный прокурор штата Патрик Морриси и бывший глава угольной компании Massey Energy Дон Бланкеншип. О нем стоит рассказать подробнее. В 2010 году на одной из шахт Massey Energy произошел взрыв, в результате которого погибло 29 горняков. В суде не смогли доказать причастность Бланкеншипа к аварии, но признали его виновным в нарушении правил безопасности и посадили на год в тюрьму. Сам он активно использовал эту историю в избирательной кампании, утверждая, что суд был несправедливым, а виноват во всем Барак Обама, назначивший судью. Вообще, вся его кампания была выдержана в стиле Трампа: богач-аутсайдер против истеблишмента. Больше всего от претендента досталось лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконеллу. Его Бланкеншип назвал «кокаиновым Митчем» и пообещал чуть ли не выгнать из Сената.

Почему так жестко? Тут не все так просто: история с кокаином действительно довольно увлекательная. Дело в том, что жена Макконелла Элейн Лан Чао занимает пост министра транспорта в администрации Дональда Трампа. И ее семья действительно занимается бизнесом, связанным с транспортировкой грузов. При этом в 2014 году на одном из их кораблей, пришвартованном в Колумбии, нашли 40 кг кокаина. Вуаля! Вопрос: в чем был не прав Бланкеншип? Впрочем, элита развернуться ему не дала: на праймериз он занял последнее место.

Жестко было и в Индиане. Здесь сенатор-демократ Джо Доннелли ждал «своего» республиканца. И за место кандидата от партии «слонов» развязалась неистовая рубка. Достаточно сказать, что двое конгрессменов (Люк Мессер и Тодд Рокита) отказались от переизбрания для участия в праймериз. Оцените весь драматизм ситуации: они учились вместе, но их пути разошлись — Мессер стал более мейнстримным республиканцем, а Рокита примкнул к консервативному «Движению чаепития». Во время кампании они вывалили друг на друга столько компромата, что в итоге победил… бывший член местной легислатуры и миллионер Майк Браун. Ну а освободившееся место Мессера в Палате представителей (шестой округ) по итогам ноябрьских выборов занял брат вице-президента Грег Пенс. Да, это еще одна политическая династия. Впрочем, об этом я уже рассказывал. Ну а Браун оказался не промах: победил демократа и стал в итоге сенатором. Не без интриги: в ходе предвыборной кампании ему оказывал поддержку лично Дональд Трамп, но наблюдатели отметили, что в итоге избранный сенатор потерпел поражение в двух из трех округов, где на его митингах выступал президент.

И последнее. Еще немного о «грязи» в американских выборах. Перенесемся в Техас, во второй округ по выборам в Палату представителей Конгресса США. Здесь на всеобщих выборах 6 ноября 2018 года республиканец Дэн Креншо победил демократа Тодда Литтона, либерала Патрика Ганнелса и независимого кандидата Скотта Кабблера со счетом 52,8% — 45,6% — 0,9% — 0,7%. Отставной лейтенант-коммандер ВМС США Креншо прослужил в морской пехоте десять лет, был «морским котиком». Был направлен в Ирак и Афганистан и потерял правый глаз в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Афганистане. До своего избрания в 2018 году Креншо никогда не занимал выборной должности. Его кандидатура привлекла внимание СМИ после неудачной шутки комика Пита Дэвидсона — соведущего программы Saturday Night Live — на тему отсутствия глаза у молодого политика. Комик сказал, что Креншо похож на наемного убийцу из порнофильма. При этом даже тогда Дэвидсон заметил, что, «может, он потерял глаз на войне», но продолжал смеяться вместе с аудиторией. Разумеется, фразу негативно восприняли сторонники республиканца. Создателей вечернего шоу обвинили в бесчеловечном отношении к бывшим военнослужащим. Фолловеры заявили, что отказываются смотреть передачу после этих комментариев, поскольку ветераны не заслуживают такого отношения к себе.

Впрочем, позже комик публично извинился, что удовлетворило Креншо. Но! Произошло это только 10 ноября, уже ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. Понимаете, в чем «пиар» для американских либеральных медиа? То есть они признали вину, но сделали это тогда, когда повлиять на результат уже было нельзя. То есть своим раскаянием они бы не добавили голосов столь ненавидимым им республиканцам. Возможно, именно сочетание благородства и определенный ореол «дважды пострадавшего героя» (сначала на войне «за Америку», а потом от рук шутников, причем один из ТВ-ведущих, шутивших над ним, был негром) помогли новичку в политике победить. Всегда бы так.

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