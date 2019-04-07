Эксперты рассказали, как защитить Android-смартфоны от вирусов

Москва, 7 апреля. Эксперты компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на кибербезопасности, подготовили рекомендации, которые помогут обезопасить смартфон.

Специалисты подчеркнули, что быстрая разрядка аккумулятора и медленная работа смартфона свидетельствуют о том, что на нем есть вирусы и вредоносные ПО, которые также могут менять настройки устройств. Эксперты компании «Лаборатория Касперского» рекомендуют пользователям Android скачивать программы только из официальных источников и устанавливать обновления системы.

Чтобы обезопасить свой гаджет, необходимо установить антивирусную программу и регулярно чистить телефон от ненужных приложений и файлов.

Ранее специалисты AnTuTu (бенчмарка для измерения производительности мобильных устройств) опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов на Android за март 2019 года.