Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты рассказали, как защитить Android-смартфоны от вирусов

458
0 Оставить комментарий

Эксперты рассказали, как защитить Android-смартфоны от вирусов

Москва, 7 апреля. Эксперты компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на кибербезопасности, подготовили рекомендации, которые помогут обезопасить смартфон.

Специалисты подчеркнули, что быстрая разрядка аккумулятора и медленная работа смартфона свидетельствуют о том, что на нем есть вирусы и вредоносные ПО, которые также могут менять настройки устройств. Эксперты компании «Лаборатория Касперского» рекомендуют пользователям Android скачивать программы только из официальных источников и устанавливать обновления системы.

Чтобы обезопасить свой гаджет, необходимо установить антивирусную программу и регулярно чистить телефон от ненужных приложений и файлов.

Ранее специалисты AnTuTu (бенчмарка для измерения производительности мобильных устройств) опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов на Android за март 2019 года. 

Автор: Сергей Петров
Источник: goroday
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров