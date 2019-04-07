Роспотребнадзор предупредил россиян о начале активности клещей

Москва, 7 апреля. Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты сообщили, что сезон активности клещей ежегодно «начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега». В ведомстве подчеркнули, что к настоящему моменту инфекционных заболеваний от укусов клещей зарегистрировано не было.

«В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 350 тысяч гектар в ряде субъектов, где отсутствует снежный покров, приступили к акарицидным обработкам», — сообщается в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что с начала 2019 года от клещевого энцефалита были привиты более 800 тысяч человек. Планируется, что более трех миллионов россиян еще будут привиты.

Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей.