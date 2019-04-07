Соболь перепутала рассказ о «войне с Пригожиным» с предвыборной программой

Москва, 7 апреля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая собралась идти самовыдвиженцем на выборы в Мосгордуму, провела первую встречу с потенциальными избирателями. Москвичи хотели услышать от нее предвыборную программу, однако вместо этого им рассказали совершенно другую историю.

Корреспондент издания «Nation News» посетил это мероприятие. Он рассказал, как проходила беседа сторонницы Навального с жителями 43 округа столицы, куда входят Арбат, Красная Пресня и Хамовники.

Встреча началась с того, что Соболь опоздала. Около 50 человек разного возраста ждали юриста «ФБК» более получаса. Когда же Соболь все-таки появилась и невнятно извинилась, стало понятно, что ничего хотя бы отдаленно напоминающего программу потенциального депутата избирателям не представят.

Свое выступление Любовь Соболь начала, как ей казалось, с козырей. Как пишет издание, она произнесла пламенную речь о «жуликах и ворах», не забыв упомянуть здесь же мэра российской столицы Сергея Собянина. А потом Соболь и вовсе перепутала предвыборную программу с рассказом о своей «войне» с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и компанией «Конкорд». Жителям 43 округа Москвы сторонница Навального заявила, что якобы кто-то запугивает родителей заболевших детей, чтобы те отозвали из суда иск.

По всей видимости, «войну с Пригожиным» Соболь считает своей главной миссией как депутата. И в этой «борьбе» сторонница Навального не гнушается использовать все доступные средства: от фейка с унитазом до подставных пикетчиков. Еще одним наглядным примером методов «ФБК» стала история с Натальей Шиловой. Женщина призналась, что участвовала в съемках «расследования» видеоблогера Навального о питании в столичных детсадах и школах ради денег на лечение больного ребенка, которые ей в итоге так и не заплатили. В видеоролике Навального она оговорила комбинат «Московский школьник», что стало еще одним просчетом «ФБК» — это предприятие не имеет никакого отношения ни к компании «Конкорд», ни к Евгению Пригожину.

В конце встречи Соболь с избирателями появились призрачные намеки на то, каким депутатом юрист «ФБК» может стать. Сторонница Навального заявила, что ждет потенциальных волонтеров из числа жителей округа, и добавила, что команда «Фонда борьбы с коррупцией» поддерживает «умное голосование». В завершение встречи она зачем-то снова повторила дежурный лозунг «ФБК» про борьбу «жуликами и ворами».

«Обратятся ко мне жители — я буду защищать их права и медийно, и как юрист!» — заявила Соболь.

Причем компетенция Любови Соболь как юриста вызывает достаточно много вопросов. Как сообщал глава Союза адвокатов России, сторонница Навального не имеет статуса адвоката. Также сообщалось, что Соболь не участвовала ни в одном суде до того, как пришла к Навальному, да и с началом деятельности в «ФБК» не была замечена в серьезных процессах.

Как передает Nation News, на юридическом поприще сторонница блогера отличилась сомнительными достижениями. Например, она рассказывала, что помогла отстоять подвал, проданный бизнесмену в обход согласия жителей. При этом Соболь заявляла, что эта работа была «очень сложной». Выяснилось: люди все делали сами, да и в делах такого рода — добиться признания сделки незаконной — нет особых препон.

Журналист издания отмечает, что на вопросы потенциальных избирателей, которые прозвучали на встрече, Соболь внятно ответить не смогла и часто сбивалась. Такая неловкость в дискуссии выглядит довольно странной для профессионального юриста, привыкшего к публичным спорам.

Отметим, Любовь Соболь намерена избираться по 43 округу Москвы, по которому ранее выдвинулся кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин — более известный и опытный политик. Участники встречи задали Соболь вопрос: почему она решила это сделать — это ведь только снижает шансы оппозиции пройти в Мосгордуму? Соболь в ответ заявила, что команда Алексея Навального осенью 2018 года провела переговоры с партией и Митрохиным, но принципиальная позиция тех — выдвигаться по всем округам.

Как отмечают СМИ, впечатление, которое Соболь оставила потенциальным избирателям, оставляет желать лучшего: политической программы нет, задач нет, авторитетных для целевой аудитории союзников тоже нет. Более того, из речи Соболь на встрече с москвичами так и осталось неясным: заботят ли ее вообще интересы жителей столицы и самого города.