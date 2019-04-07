Зеленский пообещал платить украинцам за доносы на коррупционеров

Киев, 7 апреля. Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал программу борьбы с коррупцией, которая будет реализована в случае победы.

Программа предполагает отмену неприкосновенности, независимость всех государственных структур и обеспечение справедливых судебных процессов. Кроме того, команда Зеленского предлагает максимально декриминализировать все сферы экономической деятельности, а также ужесточить ответственность за совершение коррупционных преступлений.

«Наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее! Мы подчеркиваем, что в этой сфере изобретать велосипед не нужно. Давно известно, что надо делать. Просто политической воли никогда не было», — говорится в заявлении команды Зеленского, опубликованном в Telegram.

Кроме того, штаб Зеленского предлагает привлекать граждан к борьбе с коррупцией при помощи системы вознаграждений за информацию.

Напомним, 31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал лидером первого тура, набрав 30,22% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко оказался на втором месте с результатом 15,92% голосов.

После первого тура выборов Зеленскому и Порошенко предложили провести дебаты. Зеленский согласился провести дебаты с Порошенко, отметив, что они должны пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко принял условия Зеленского, а также заявил о готовности оплатить 50% суммы, которая необходима для проведения дебатов на стадионе «Олимпийский».