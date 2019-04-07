Составлен топ-10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России
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Москва, 7 апреля. Самыми продаваемыми машинами с кузовами «купе» и «кабриолет» стали Mercedes-Benz E-Class и BMW 4-Series. Соответствующее исследование провели представители аналитического агентства «Автостат».
По итогам минувшего года было реализовано почти 4,5 тысяч новых автомобилей с такими типами кузовов. За год было приобретено около полутора тысяч машин марки Mercedes-Benz E-Class и порядка 520 экземпляров BMW 4-Series. Тройку лидеров замыкает Mercedes C-Class (487 машин).
Также в рейтинг вошли Audi A5, Infiniti Q60, Chevrolet Camaro, BMW 2-Series, Porsche 911.
Напомним, эксперты SpeedMe составили топ самых продаваемых в РФ бюджетных машин. Первое место в рейтинге заняла Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta.