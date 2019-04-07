Лидера тамбовской ОПГ Барсукова обвинили в убийстве Старовойтовой. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Обвинение Барсукова Главарю печально известной «тамбовской» ОПГ предъявлено новое обвинение. Владимир Барсуков, он же Кумарин, теперь проходит по давнему делу — убийству депутата Галины Старовойтовой, совершенного еще в 1998 году. И, если Барсукову вынесут приговор, он станет далеко не первым. И не факт, что последним — в 2009 году его осудили на 14 лет за рейдерские захваты, в 2015-м на 15 лет за вымогательство, а еще год спустя его признали виновным в покушении на бизнесмена Сергея Васильева. Как итог, 23 года. А вот последнее судебное решение Барсукову огласили всего 3 недели назад — за создание «тамбовской» ОПГ. В совокупности наказание составило 24 года. Вину Барсуков, кстати, не признал и решил обжаловать приговор. Что касается дела Старовойтовой, оно длится уже более 20 лет. Правозащитницу расстреляли в подъезде собственного дома, позже суд выяснил, что мотивом стала ее политическая деятельность. Расследование длилось долго, и лишь в 2002-м были задержаны шестеро подозреваемых, трех позже осудили. Среди них организатор убийства Юрий Колчин и заказчик экс-депутат Михаил Глущенко. Собственно, он и назвал Владимира Барсукова не просто одним из соучастников преступления, но и заказчиком. И теперь главе ОПГ грозит не просто продление срока, но и пожизненное заключение.

Лавров в Иордании Амман сегодня принимает российскую делегацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади. Главы МИД прибыли в столицу королевства для обсуждения многочисленных тем, связанных с Ближним Востоком и двусторонними отношениями. А они, кстати, на подъеме, учитывая рост товарооборота между странами. Но сейчас в общих интересах решение другой проблемы — многострадального «Эр-Рукбана»: «Мы готовы рассматривать любые шаги по содействию выхода беженцев из «Рукбана». Но считаю, что самым простым и эффективным решением было бы прекращение незаконной оккупации этой территории США», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Люди в лагере живут в нечеловеческих условиях. Но тяжелое бремя достается в том числе Иордании, где находится уже 1,3 млн сирийских беженцев. Собственно, это беда для многих соседей арабской республики, но уж точно не для США, лагерь вблизи американской базы «Ат-Танф» уже давно мнимый предлог для присутствия штатов в регионе. Которые якобы борются с терроризмом, но по факту сами представляют не меньшую угрозу для жителей. Иордания и Россия готовы к совместным шагам по решению проблемы. И, возможно, они последуют, ведь новая встреча ас-Сафади и Лаврова, на этот раз в Москве, состоится уже совсем скоро — 16 апреля.