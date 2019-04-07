Клинцевич заявил о готовности Порошенко к кровавым провокациям

Москва, 7 апреля. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что украинский президент Петр Порошенко готов к кровавым провокациям для достижения своих целей. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Ранее Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter заявил об «угрозе откатиться под имперскую Россию». Он заметил, что Украине нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий, а не «президент-слабак». По мнению Клинцевича, слова Порошенко свидетельствуют о том, что он готов идти на все для достижения поставленных целей.

«Петр Порошенко перед вторым туром выборов занимается тем, что стало для него нормой, — политическими спекуляциями, основанными на русофобии», — написал член оборонного комитета Совфеда.

По его словам, именно «эта разновидность национализма определяет все содержание» программы действующего президента Украины. Клинцевич подчеркнул, что сила президента, по мнению Порошенко, заключается в его готовности идти в том числе на кровавые провокации.

«Сегодня Украина выбирает не между Европой и Россией. Она выбирает между очень плохим и неопределенностью. Наперед известно, что будет на Украине при Порошенко,— развал страны, к которому рано или поздно приведет война в Донбассе», — резюмировал Клинцевич.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные результаты выборов президента страны. По результатам обработки протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателейЮ а действующий украинский президент Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.