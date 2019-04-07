Донбасс сегодня: танки и артиллерия ВСУ уничтожают ЛНР, украинские ДРГ получили по зубам в ДНР

Донбасс, 7 апреля. Украинские войска задействовали танки и дальнобойную артиллерию при обстрелах ЛНР. Мирные жители Донбасса гибнут на минных полях украинцев. Две группы диверсантов попытались прорваться в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Напряжение на линии фронта в Донбассе нарастает с каждым днем, о чем свидетельствуют данные представительств Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Так, впервые за долгое время ЛНР подверглась ударам из танковых орудий, по поселку Фрунзе выпущено четыре 125-мм танковых снаряда. Нормой последних недель стало применение ВСУ дальнобойной артиллерии. Село Хорошее обстреляно из 152-мм артиллерийских орудий.

Еще четыре поселка ЛНР обстреливались из тяжелых 120-мм минометов, гранатометов и 82-мм минометов, по всей линии соприкосновения украинские войска вели обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Населенные пункты на Донецком и Мариупольском направлениях обороны ДНР обстреливались солдатами Киева из тяжелых и 82-мм минометов, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Активно задействовались вооружения бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На Горловском направлении обстрелы велись преимущественно из БМП и БТР, а также из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Минные поля ВСУ уносят жизни мирных людей

В Старобельске Луганской области на мине, установленной украинскими военнослужащими, подорвался мирный житель. Об этом сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий со ссылкой на данные, полученные от местных жителей Старобельска.

По информации Осадчего, инцидент произошел 2 апреля. Мужчина подорвался в лесопосадке возле города. Как сообщили родственники погибшего, место, где произошел подрыв, не было отмечено табличками с предупреждениями о минной опасности. Таким образом, на минное поле могли зайти и дети.

СБУ завербовала луганчанина

Житель ЛНР Виктор Хомутских освобожден от уголовной ответственности за сотрудничество со Службой безопасности Украины в связи со своевременным обращением в органы госбезопасности республики. Мужчину завербовали сотрудники СБУ на пункте пропуска «Станица Луганская», узнав, что он проживает в Кировске, который находится на линии соприкосновения. Работники СБУ хотели получать от мужчины сведения о месте дислокации военных подразделений ЛНР.

Но, как рассказал Хомутских, сотрудничать он со спецслужбами Киева не собирался, а согласие подписал, чтобы скорее отпустили. Как только мужчина оказался на территории ЛНР, незамедлительно обратился в МГБ республики, где рассказал все подробности своей вербовки. Таким образом, гражданская позиция жителя ЛНР, вполне вероятно, позволила сохранить жизнь многих защитников республики.

Украинские ДРГ получили по зубам в ДНР

В воскресенье две украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались осуществить провокацию в районе поселка Октябрь на юге ДНР. Информацию сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики майор Даниил Безсонов.

Численность двух групп составила от 30 до 40 человек. В задачи первой ДРГ входило провоцирование на ответный огонь подразделений дончан, вторая должна была расстрелять мирных людей на пункте пропуска «Октябрь» с целью дальнейших обвинений армии ДНР со стороны штаба Операции объединенных сил в убийстве мирных жителей.

Военные республики вовремя зафиксировали выдвижение украинских диверсантов и в нужный момент открыли огонь по провокаторам. Группы с потерями отступили, оценка потерь противника будет дана позже, уточнил Безсонов.