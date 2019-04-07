Миссия ООН призвала ввести перемирие для эвакуации раненых на юге Триполи

Вашингтон, 7 апреля. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала ввести двухчасовое перемирие на юге Триполи для эвакуации раненых. Призыв к конфликтующим сторонам появился на официальной странице миссии в Twitter.

Согласно сообщению МООНПЛ, соблюдать гуманитарное перемирие призываются все все «вооруженные стороны, находящиеся в районах Вади-эр-Рабиа, Эль-Каих, Каср Бен-Гашир и Эль-Азизия».

Режим тишины предлагается ввести между 16.00 и 18.00 (17.00 и 19.00 по московскому времени) для того, чтобы сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям, скорой помощи и Ливийского Красного полумесяца могли эвакуировать раненых мирных жителей, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, 4 апреля командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. В столице Ливии сейчас находится правительство национального единства. На следующий день подразделения ЛНА заняли международный аэропорт Триполи. 5 апреля в ливийский город Раджма прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. В Раджме базируется штаб Хафтара. Там он провел переговоры с командующим ЛНА. В ходе встречи Хафтар сообщил, что ЛНА продолжит наступление до тех пор, пока Триполи не будет полностью очищен от незаконных вооруженных формирований.