Главные новости 7 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 7 апреля.

Заявление глав МИД стран G7, призвавших Москву вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Джабаров ответил на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД.

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец», проходят в России 7 апреля. В этот день выжившие моряки вспомнили своих погибших товарищей и рассказали подробности гибели АПЛ. Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец».

НАТО может поставить Украине жесткий ультиматум, который вынудит Украину признать Крым российским. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Евгений Бужинский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Эксперт заявил, что ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик.

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Сторонники США попытались устроить провокацию на мирном митинге в Хартуме.

Работающие пенсионеры в России смогут узнать, какими будут их пенсионные отчисления, если они уволятся. В ПФР назвали два способа узнать полный размер пенсии.

Об этом президент Украины написал в своем аккаунте в Twitter. Порошенко заявил об «угрозе откатиться под имперскую Россию».

США направили военную технику курдам в Дейр-эз-Зор. САА захватила в плен нескольких джихадистов «Ан-Нусры» на северо-западе Хамы. ВКС РФ провели разведывательные вылеты в Идлибе. Сирия итоги за сутки на 7 апреля 06.00: САА взяла в плен джихадистов «Нусры» в Хаме, вылеты ВКС РФ в Идлибе.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил об атаке «Правого сектора»1 (организация запрещена РФ) на украинских пограничников. В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками в Донбассе.

ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара приветствовала позицию России по обстановке в арабской стране. Ливийская национальная армия приветствовала позицию России по ситуации в стране.

Супруга известного актера театра и кино Валерия Золотухина Тамара скончалась в субботу на 71-м году жизни. Скончалась вдова Валерия Золотухина.

1 Организация запрещена на территории РФ.