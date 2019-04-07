РФ и Китай могут откликнуться на призыв Мадуро встать на защиту Венесуэлы от агрессии США

Москва, 7 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал все страны мира потребовать от США прекратить агрессию в отношении Венесуэлы. Политолог Владимир Шаповалов рассказал, какие государства могут откликнуться на просьбу главы Боливарианской Республики.

«Призываю глав государств и правительств мира поднять голос (…) в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы», — сказал Николас Мадуро.

С января 2019 года Венесуэла оказалась втянута в затяжной политический кризис. Это случилось после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. В поддержку самозванца открыто высказываются США и некоторые из их сторонников.

Хуан Гуайдо предпринял несколько попыток силового переворота в Венесуэле, однако поддержки народа эти действия оппозиционера не вызвали. Штаты же продолжают оказывать поддержку Гуайдо.

Одним из главных инструментов оказания этой «помощи» является распространение недостоверных сведений в СМИ. Например, так появился фейк о мифической «ЧВК Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас для охраны Николаса Мадуро. Еще одна «утка» в западной прессе — ложный вброс о вывозе венесуэльского золота самолетами российской авиакомпании. Вся информация из этих материалов СМИ была опровергнута.

Как отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов, страны Запада поддерживают США, потому что являются их союзниками и «младшими партнерами». В данном случае — несмотря на то, что Вашингтон нарушает основополагающие принципы международного права — они так же проявляют солидарность со Штатами. По сути, отметил политолог, эта солидарность является выполнением союзнических обязательств. Здесь же необходимо учитывать, что страны Запада находятся в серьезной военной, политической и экономической зависимости от США.

Однако эксперт подчеркнул, что страны Европы уже не стремятся слепо поддерживать Штаты в их действиях на международной арене и дистанцируются от особенно резких заявлений Вашингтона в отношении Венесуэлы.

«Поддержка курса США в большей степени является формальной. Слишком уж явственным выглядит нарушение норм международного права и вмешательство во внутренние дела суверенного государства со стороны Соединенных Штатов», — сказал Владимир Шаповалов в комментарии iReactor.

По его мнению, призыв Николаса Мадуро к другим странам позволит наиболее активно поднимать вопросы о поведении США в международных организациях, в том числе — в структурах ООН. Шаповалов отметил, что заявление президента Венесуэлы — естественная реакция независимого государства на агрессию со стороны другой державы. Эксперт отметил, что ООН была создана для сохранения безопасности в мире, но сейчас Вашингтон нарушает основополагающие принципы работы организации.

Политолог также отметил, что народу Венесуэлы симпатизирует достаточно большое число стран, расположенных на разных континентах, и они готовы защищать его интересы.

«Венесуэла не находится в изоляции, и такие страны как Россия и Китай поднимают вопросы о необходимости прекратить вмешательство Соединенных Штатов», — отметил Владимир Шаповалов.

Он уверен, что призыв Мадуро найдет отклик в странах, которые заинтересованы в сохранении норм международного права. Из слов эксперта следует, что вокруг Венесуэлы может сформироваться коалиция государств, которые считают, что главенствовать в международных отношениях должен закон.