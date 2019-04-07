Ливийская национальная армия заявила о провале контрнаступления сил ПНЕ под Триполи

Триполи, 7 апреля. Контрнаступательная операция сил Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии против Ливийской национальной армии (ЛНА) провалилась. Об этом заявил официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, силы ПНЕ не смогли добиться успеха в ходе контрнаступления на позиции ЛНА под Триполи. Генерал также добавил, что главной задачей ЛНА является защита мирного населения.

«Битва при Триполи ведется против террористов, а не мирных жителей, и у нас есть приказ не заходить и не бомбить жилые кварталы города», — пояснил Ахмед аль-Мисмари.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар отдал войскам приказ о начале наступательной операции на столицу Ливии, которая контролируется силами ПНЕ. При этом Хафтар приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям, а также призвал защитников Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг».

5 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш провел встречу с Хафтаром в ливийском городе Раджма. В ходе встречи Хафтар пообещал продолжить военную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.К настоящему моменту силы ЛНА взяли под свой контроль международный аэропорт Триполи, а также несколько населенных пунктов, которые расположены в районе ливийской столицы. 7 апреля силы ПНЕ объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии в районе Триполи.