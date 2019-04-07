Гаспарян призвал РФ жестко ответить на «литовскую провокацию» Запада

Москва, 7 апреля. Россия должна жестко отреагировать на попытки Литвы возложить ответственность на Москву за несуществующие преступления советского периода. Соответствующее заявление сделал известный политолог, публицист и журналист Армен Гаспарян в интервью информационному порталу «Антимайдан».

Гаспарян рассказал, что Литва в течение долгого времени ведет кампанию по дискредитации РФ и пересмотру исторических фактов. По его словам, реабилитация и признание национальными героями литовских коллаборационистов, которые отстаивали интересы фашистской Германии, — это всего лишь прелюдия.

Гаспарян заметил, что теперь Литва хочет доказать, что местные жители — это жертвы оккупации, следовательно, тех, кто погиб в тот период, будут называть жертвами геноцида.

По словам политолога, в Литве практически никого не волнует трактовка слова «геноцид», перед властью страны стоит одна задача — «закрепить модный термин» не только в национальном сознании, но и в европейском.

Для достижения этой цели Вильнюс ведет большую кампанию с привлечением русофобов, задача которых заключается в том, чтобы рассказывать об «акциях» уничтожения литовцев СССР. Армен Гаспарян уверен, что Россия должна жестко реагировать на сложившуюся ситуацию, пишет «Политэксперт».

«Если Россия сейчас в ответ промолчит, то ситуация станет абсолютно необратимой. Нужно максимально жестко реагировать на подобного рода проявления исторического ревизионизма со стороны Вильнюса», — сказал Гаспарян, подчеркнув, что на «литовскую провокацию» Запада нужно реагировать жестко и оперативно.

Напомним, члены фракции СО-ХДЛ заявили, что намерены добиваться признания геноцидом «преступлений» СССР против жителей Литвы после того, как Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в выводах литовских судебных инстанций, приговоривших к пяти годам лишения свободы участника операции по задержанию одного из главарей «лесных братьев» Станисловаса Дрелингаса, который участвовал в аресте главаря и видного деятеля антисоветского сопротивления в Литве Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.