Порошенко посмертно наградил воевавшую в Донбассе «Ведьму»

Киев, 7 апреля. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил пулеметчицу ВСУ Яну Червоную с позывным «Ведьма», воевавшую в Донбассе.

Распоряжение о присуждении Червоной ордена Богдана Хмельницкого опубликовала пресс-служба администрации Порошенко. В заявлении уточняется, что «Ведьму» наградили за «мужество, которое она проявила, защищая страну».

Как уточняет телеканал RT, «Ведьма» стала добровольцем батальона «Донбасс-Украина» и с сентября 2016 года воевала в зоне так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

По данным местного телеканала TCH, Червоная погибла 2 апреля. По словам командира батальона «Донбасс» Вячеслава Власенко, в блиндаж на линии соприкосновения в Донбассе, где находилась «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.

Гибель пулеметчицы прокомментировали и военные Луганской народной республики.

Так, по словам представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего, она могла погибнуть от мин ВСУ. Он уточнил, что во время застолья с алкогольными напитками украинские военные решили обстрелять позиции ЛНР из миномета запрещенного калибра. Но при этом они нарушили технику безопасности и произвели двойное заряжание миномета. Из-за этого произошел разрыв орудия. Этот факт, как отметил Осадчий, командование ВСУ пытается скрыть от родственников Червоной.

Незадолго до смерти «Ведьма» получала в подарок торты «Рошен» от действующего президента страны Петра Порошенко. Их она называла «таблетками от депрессии» и публиковала фото с посылками на своей странице в Facebook. К слову сам Порошенко после известия о смерти «Ведьмы» сделал запись в своем Twitter, но удалил ее уже спустя несколько часов.