В Совфеде ответили Лебединскому, призвавшему Россию «поклониться» Украине

Выступая с русофобскими заявлениями, Лебединский просто пытается напомнить о своем существовании. Так сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление певца Алексея Лебединского, известного под псевдонимом Профессор Лебединский, о том, что Москва должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги».

«Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сообщил Лебединский в интервью украинскому «Обозревателю».

При этом певец добавил, что намерен переехать жить на территорию Украины, так как в США его жизнь не сложилась и там «все чужое». Комментируя заявление Профессора Лебединского, член совета Федерации, сенатор от республики Крым Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что последний «пытается пропиариться на откровенной русофобии».

«Лебединский — русофоб, который пытается такими речами напомнить о своем существовании. Его никто уже не помнит, а политикам, общественным деятелям и артистам важно любое упоминание в прессе, как положительное, так и отрицательное», — пояснил сенатор.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Лебединский относится к типу людей, «которые не пытаются разобраться в сложных взаимоотношениях России и Украины, а просто выступают с обвинительными речами», которые к тому же не подкрепляются никакими фактами и доказательствами.

«Такие оценки дают люди, которые являются просто русофобами, они ненавидят Россию и поэтому, что бы ни происходило, всегда будут выступать с такими речами, всегда будут обвинять Россию в той ситуации, которая сложилась. Если исходить из нашей общей истории, если бы Украина не воссоединилась с Россией в 1654 году, вот я могу дать гарантию, что Украина как государство не состоялась бы. Так что Украина вообще должна благодарить Россию за все то, что страна для нее сделала. И если уж говорить об извинениях, то извиняться в будущем будет как раз украинская политическая верхушка — за все то, что она наговорила и сделала по отношению к России. Причем не просто извиняться, а вымаливать прощение», — заключил Цеков.

Напомним, Алексей Лебединский — советский и российский музыкант, который получил широкую известность благодаря песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». В начале 2014 года он эмигрировал в США.