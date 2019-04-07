ЦИК Украины официально назвала дату второго тура президентских выборов

Киев, 7 апреля. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Она рассказала, что никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов, поэтому состоится второй тур, пишет РИА Новости.

По результатам обработки электронных и бумажных протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства с 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно. Все члены ЦИК подписали официальные итоги, установленные на основании протокола о результатах выборов президента, кандидаты могут официально приступить к агитации.

Напомним, ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский» и сдать анализы на предмет содержания наркотиков и алкоголя в крови. Действующий президент принял предложение кандидата от партии «Слуга народа». Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре президентских выборов, стать ведущей дебатов, однако она отказалась.

Оба кандидата сдали анализы в разных лабораториях 5 апреля. Результаты шоумена оказались отрицательными, в его крови запрещенные вещества выявлены не были. В крови украинского президента экспертиза также не выявила психоактивные вещества.