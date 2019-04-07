Пушилин поздравил жителей ДНР с пятой годовщиной создания республики

Донецк, 7 апреля. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с пятой годовщиной провозглашения государственности.

«Пять лет прошло, а в памяти на всю жизнь сохранится порыв, с которым мы собирались на многотысячные митинги. Это было искреннее единение жителей Донбасса против незаконного государственного переворота в Киеве», — говорится в заявлении Пушилина по случаю пятой годовщины провозглашения Донецкой народной республики.

По его словам, за пять лет жителям и властям ДНР удалось выстроить оборону, сформировать органы государственной власти и добиться экономического роста республики в условиях военной агрессии со стороны Украины. Пушилин также добавил, что все это время Россия оказывает поддержку народу Донбасса, которая играет решающую роль в становлении республики.

«Очень важно для Донбасса, что с нами Россия. Мы постоянно ощущаем ее поддержку. Я верю, что настанет тот час, когда Донбасс, как и Крым, вернется домой», — добавил руководитель Республики.

Напомним, весной 2014 года в Донбассе начались массовые митинги против государственного переворота в Киеве. Позднее митингующие заняли здание областной администрации в Донецке. 11 мая 2014 года состоялся референдум, в котором приняли участие более 80% жителей Донецкой области. По итогам референдума была объявлено о создании Донецкой народной республики.