Сирия, 7 апреля. Самолеты западной коалиции были замечены над городом Ракка. Неизвестные напали на блокпост SDF**** юго-восточнее Дейр-эз-Зора. САА провела еще один этап подрывных работ в окрестностях Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в окрестностях города Алеппо; наносят ответные удары по расположениям боевиков в Южном Идлибе; продолжают перестрелки с джихадистами на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на КПП курдов юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Курды: провели рейды в городе Ас-Сувар в северной части провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: продолжают патрулировать демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба».

Международная коалиция: осуществила вылеты над городом Ракка и его окрестностями.

Провинция Алеппо

Информационный портал Syrian Arab News Agency сообщает о том, что в окрестностях административного центра региона состоялся еще один этап подрывных работ, направленных на уничтожение взрывных устройств, которые были оставлены джихадистами вооруженной оппозиции во время бегства в западные районы провинции. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) провели все необходимые мероприятия в период с 9.00 до 14.00 часов. Напомним, город Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил в декабре 2016 года, боевики, оккупировавшие данные территории, отступили на запад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает об очередной вылазке неизвестных на восточном побережье реки Евфрат. Группа вооруженных людей обстреляла один из блокпостов «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине населенного пункта Джадид Бакра, находящегося юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Никаких данных о потерях курдов в живой силе или технике пока не поступало. В организации налета подозреваются боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в провинции.

Тем временем в северной части региона возобновились рейды членов «демократических сил», проводимые в целях выявления подпольных групп террористической группировки. Facebook-канал (dimashq.now) передает, что обыски проходят в городе Ас-Сувар. О ходе спецоперации ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) интенсифицировала обстрелы укрепрайонов джихадистов, с позиций которых регулярно ведется огонь по территориям, подконтрольным правительственным войскам. По информации военного источника в сети Telegram (dorarsite), ударам артиллерии САА подверглись укрепления радикалов в районе населенных пунктов Ан-Найраб, Аль-Хубейт и Абидин. Отмечается, что САА активизировала боевые действия на данном направлении, после того как в соцсетях появились сообщения о готовящейся провокации исламистов с использованием химоружия, а также о минировании боевиками десятков автомобилей для атак на позиции сил САР.

Провинция Ракка

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что над городом Ракка и его восточными окрестностями были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. Предполагается, что вылеты авиации западного альянса участились ввиду роста числа вылазок террористов «Исламского государства».

Тем временем Twitter-канал (Raqqa_SL) сообщает о том, что из братской могилы, обнаруженной в районе Аль-Фахека, были извлечены тела еще 400 человек. Напомним, массовое захоронение было найдено еще во второй половине января. По приблизительным данным, здесь погребены около 3500 жертв террористов «Исламского государства» и американских ВВС.

Провинция Хама

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции продолжаются взаимные обстрелы. По данным интернет-портала Halab Today TV, противники обмениваются ударами в районе населенных пунктов Кафр-Зета, Аль-Латамина и Мурек на севере от Хамы, тогда как вооруженные стычки на северо-западе региона пока приостановились.

В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что турецкие патрульные продолжают осуществлять мониторинг за соблюдением режима прекращения огня в границах демилитаризованной зоны. Тем не менее, как отмечалось ранее, радикалы не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками. Так, в первой половине дня под огнем исламистов оказался город Масьяф, что привело к гибели четырех человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)