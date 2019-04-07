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Названа идеальная машина для российских дорог весной

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Названа идеальная машина для российских дорог весной
Москва, 7 апреля. Идеальной машиной для весенних российских дорог является кроссовер, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, такой автомобиль позволяет справиться с легким бездорожьем. Высокий клиренс делает машину неуязвимым для грязи и слякоти. Перемещаться на нем по российским дорогам весной будет вполне комфортно.

«Какой кроссовер покупать, каждый должен решить для себя сам, — заметил он в интервью изданию iReactor.

Маржаретто подчеркнул, что тем, кто перемещается в основном  по федеральным и городским трассам, нет смысла покупать внедорожник, чтобы переплачивать за его обслуживание. По проселочной местности, по мнению автоэксперта, можно прекрасно ездить на Chevrolet Niva. Эта машина, по его мнению, даст фору даже премиальным японским седанам.

Автор: Игорь Федоров
Источник: inforeactor.ru
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