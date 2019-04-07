Жена Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Киев, 7 апреля. Супруга действующего украинского президента Петра Порошенко родилась не в Киеве, а в казахстанском Семипалатинске.

Марина Порошенко в течение долгого времени скрывала настоящее место рождения, называя себя коренной жительницей столицы Украины — Киева. Однако журналистам портала «Страна.ua» удалось выяснить тщательно скрываемый факт из жизни жены Порошенко. Оказалось, что она родилась в Семипалатинске, где во времена СССР проводились ядерные испытания. Об этом свидетельствует и выписка из МВД.

Отметим, Семипалатинск — это город областного значения в Казахстане в Восточно-Казахстанской области, расположенный по обоим берегам реки Иртыш. Интересно, что в биографии Марины Порошенко указано, что она родилась в Киеве.

По данным издания, мать Марины Людмила Переведенцева была откомандирована в казахстанский город на длительный период для поднятия ядерной промышленности СССР, а после рождения дочери семья уехала на Украину.

Марина Порошенко получила образование на Украине по специальности врач-кардиолог, она окончила Киевский медицинский институт с красным дипломом, работала в Октябрьской больнице, а после — в промышленно-инвестиционном концерне.

Напомним, Марина Порошенко поразила общественность неловким прочтением «любимого» стихотворения известнейшего украинского литератора Тараса Шевченко. Она справилась только с несколькими строчками «Завещания», после чего сбивчиво читала текст из книги.