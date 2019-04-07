Митингующие в Хартуме опасаются провокаций

О том, что происходит в Хартуме во вторые сутки митинга рассказывают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

День второй

Массовый мирный митинг в столице Судана, начавшийся в субботу, 6 апреля, продолжился утром в воскресенье. Возле министерства безопасности с ночевкой осталось не меньше 30 тысяч человек, остальные разъехались по домам, чтобы на следующий день снова прийти на мирный митинг и ждать ответа от правительства на требования народа.

Как уже говорилось в предыдущем материале, митингующие хотят отставки правительства и президента.

«Когда в феврале Омар аль-Башир распустил правительство, мы ждали и надеялись на лучшее, думали, что власть наконец-то пойдет нам навстречу, что вступят в диалог с оппозицией, но этого не произошло. Новое правительство — друзья предыдущих коррупционеров. Мы устали от этого, мы хотим временное правительство на год, чтобы за это время каждая партия представила свою программу и через год народ бы мирно выбрал новую власть на честных выборах, вот наша цель», — сообщили нам митингующие.

С восьми часов утра к министерству снова стали подтягиваться группы митингующих. Трехкилометровая пробка на подъезде к митингу исчезла, однако сами митингующие выставили десятки кордонов, пропускают только военных, скорые и своих людей, тех, кто подвозит еду и воду. Такие меры безопасности митингующие были вынуждены предпринять после того, как ночью неизвестная группа лиц попыталась устроить в толпе провокацию.

«Была группа молодых людей с повязками на лицах и с палками, они кричали, что надо идти на штурм министерства, призывали напасть на военных и кричали, что оппозиция не права и мирным митингом ничего не решить, — рассказал нам очевидец ночных событий Абдулла. — Мы прогнали их, потому что здесь люди вышли на мирный митинг, а не на погромы. Мы знаем, что вчера днем и даже ночью по всему городу небольшие группы молодых людей поджигали покрышки, ломали тротуары и закидывали дороги мусором. Это неправильно. Это провокации, кто-то пытается нас опорочить и показать митингующих в негативном свете».

И действительно, возле министерства обстановка мирная и дружная. Митингующие сами организовали уборку мусора на территории, делятся друг с другом провизией и водой, несут из дома стулья, одеяла, посуду, лекарства, еду и напитки. К полудню у министерства собралось уже около 200 тысяч человек. Люди идут на мирный митинг целыми семьями, скандируют лозунги, поют песни, обнимаются при встрече. Никаких погромов, никаких попыток штурма министерства, даже наоборот. Военные, что охраняют сразу и территорию министерства безопасности, и самих митингующих, спокойно разгуливают по толпе, практически все без оружия. Через забор министерства армейцы подают людям бутыли с водой, митингующие в ответ угощают военных хлебом и фруктами.

Провокации продолжаются

В десятом часу дня в митингующих полетели снаряды со слезоточивым газом. Толпа с недовольными криками стала разбегаться. Оказалось, что с одной из сторон полицейским удалось подобраться поближе к месту мирного митинга, и они начали обстрел. Практически сразу же в ту сторону рвануло несколько джипов с военными. Толпа провожала их радостными криками. Минут через пять обстрел газом прекратился, военные вернулись настоящими героями для митингующих, ведь они отогнали полицейских. Еще через пару минут в сторону, откуда полиция вела обстрел, выехало три военных джипа, как объяснили нам митингующие — армейцы решили поставить в том месте свой кордон, чтобы предотвратить подобные случаи.

В начале 12-го к нам подошла небольшая группа молодежи.

«Кто вы и что вам здесь надо?» — настроены они явно были не очень дружелюбно, хотя с другими митингующими мы общались вполне мирно.

Нас окружили и попытались прогнать, однако сразу же с нескольких сторон подбежали другие митингующие и попытались разобраться в ситуации. Среди подошедших оказалась женщина, неплохо владеющая русским, она и стала нашим переводчиком. Узнав, что мы журналисты из России, люди расспросили, что именно мы пишем о митингах. Мы ответили честно.

«Спасибо вам большое за то, что показываете ситуацию так, как она есть, — ответила Алия. — Мы действительно вышли на мирный митинг и не имеем никакого отношения к тем, кто устраивает беспорядки в городе. Они провокаторы, и, к сожалению, вчера здесь тоже были такие ребята, которые пытались перевести мирный митинг в русло погромов. К счастью, нам удалось их прогнать. Но мы боимся за вашу безопасность, могут быть еще провокаторы, а вы белые иностранцы, идеальная мишень для них. Вам лучше уйти из толпы. Пожалуйста, простите, но мы действительно боимся, что на вас нападут провокаторы. И в городе лучше держитесь подальше от тех, кто жжет покрышки. Это не наши люди, не мирные демонстранты, они опасны».

Кто мешает мирным протестам?

Мы решили последовать совету и отошли от министерства на окружающую территорию, тут тоже были митингующие, но не такой большой толпой, и в основном здесь люди отдыхали, так что мы были в относительной безопасности. Тем не менее к нам снова подходили люди, интересовались, кто мы, а узнав, без проблем шли на диалог. На этот раз начали общение сразу с двумя людьми, мужчиной в возрасте и студентом.

— Вам уже рассказали о вчерашней попытке провокации тут? — спросили они у нас.

— Да. Вы знаете, кто это был?

— Мы уверены, что это была молодежь от местной партии коммунистов. У нас есть подозрения, что они действуют в интересах США. Тут было радио «Арабик», американское, вчера его работников прогнали из Хартума, потому что они лгали в новостях и выставляли мирные протесты в негативном свете. Мы знаем, что могут быть еще провокации, поэтому мы внимательны и постараемся этого не допустить.

— Но ведь до этого дня у вас практически не было мирных митингов, в основном жгли покрышки?

— Не совсем так. Оппозиция пыталась организовывать мирные шествия, но нам мешали. Примерно за час до назначенного нами времени, в районах, где должны были пройти митинги, появлялись вот эти ребята с замотанными лицами и покрышками, устраивали беспорядки. Естественно, полиция и армия реагировали на это, разгоняли их и уже не давали другим людям, тем, кто пришел с мирными целями, собираться на митинги. Но теперь нам удалось собраться тут без них, и они работают в городе, чтобы показать, будто митингующие занимаются нехорошими делами. Но это не так. Вы же сами видите: мы собрались здесь и мирно выражаем свои желания. У нас нет цели устраивать в городе беспорядки, мы это не поддерживаем.

Тем временем в городе

Еще рано утром мы заметили, что на улицы Хартума вышли люди с мусорными мешками, лопатами и метлами. Они убирали следы ночных провокаций. Пока мы добирались до министерства, не увидели ни единой горящей покрышки. Казалось, что тем, кто вышел на мирный митинг, удалось справиться с провокаторами. Увы, все оказалось не так.

Когда мы решили съездить в город перекусить и пополнить запасы воды (митингующие возле министерства активно пытались угостить нас едой и водой, но от еды мы вежливо отказывались, а вода в небольших бутылках на сорокаградусной жаре выпивалась очень быстро), мы вновь увидели на некоторых перекрестках горящие покрышки, камни и мусор.

— Они часов в одиннадцать снова появились на улицах, — сообщил везший нас таксист Ильяс. — Выбегают из переулков, кидают покрышки и мусор на дороги, поджигают, заставляют машины ехать в объезд, создают пробки в городе. Это плохо, потому что создается впечатление, будто вместо мирного митинга в Хартуме беспорядки. Но это не так.

— Почему люди их не прогонят?

— Опасно. Они могут начать кидаться камнями и палками бить машины. Они для этого и выходят, чтобы провоцировать, так что лучше объехать и надеяться, что полиция или армия их разгонит.

Вот так и получается, что, пока большинство суданцев действительно мирно митингуют возле министерства безопасности, на улицах столицы продолжают орудовать те, кому вместо мирного митинга хочется выставить обычных жителей республики в негативном свете.