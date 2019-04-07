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Володин заявил, что США сделали все для подрыва экономики Венесуэлы

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Володин заявил, что США сделали все для подрыва экономики Венесуэлы

Доха, 7 апреля. Соединенные Штаты приложили максимум усилий для подрыва финансово-экономического потенциала Венесуэлы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на заседании Межпарламентского союза (МПС) в столице Катара.

«США сделали все, чтобы подорвать венесуэльскую экономику: на счетах заблокированы, а фактически украдены, 30 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны, введены торговые санкции, организуются кибератаки на критическую инфраструктуру», — подчеркнул Володин.

Напомним, в конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом страны». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, потребовав от венесуэльского правительства назначить внеочередные выборы главы государства. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

5 марта Минфин США продлил действие санкций против Венесуэлы, которые были введены в 2015 году. Под действие санкций попали ряд государственных компаний и граждан Венесуэлы. 7 марта в Венесуэле произошло масштабное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались 22 из 23 штатов, а также столичный округ Венесуэлы. Позднее представители венесуэльской государственной электрической компании Corpoelec заявили, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака, к которой могут быть причастны США.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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