ФСИН не поддержала идею Мизулиной запретить йогу в СИЗО

Москва, 7 апреля. ФСИН не оценила предложений сенатора Елены Мизулиной запретить занятия йогой в СИЗО. С такой инициативой она обратилась в Генпрокуратуру.

Основой ее обращения стало письмо профессора-богослова Александра Дворкина, который счел, что практика йоги в изоляторах может привести к гомосексуальным практикам и даже бунту.

В ответ заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что эксперименты по занятиям йогой пока провели только в двух столичных СИЗО, но в будущем они могут быть введены и в изоляторах в других регионах РФ. Этот вопрос, по его словам, будет урегулирован в ближайшее время.

Максименко отметил, что практикующие йогу реже нуждаются в помощи врачей. Кроме того, в перспективе в СИЗО могут ввести и занятия дыхательной гимнастикой цигун. Опасения Дворкина замглавы ФСИН счел странным.

«Это его мнение и его хотелки. Этот человек странный, он учился в Америке, и он там набрался знаний», — заметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Максименко напомнил, что в США нет запретов однополой любви.

«Мы не можем заставлять других людей жить так, как нравится нам», — подчеркнул он.

Максименко выразил уверенность, что от занятий йогой к гомосексуальным практикам «никого не потянет». Но даже если и потянет, заметил он, в РФ статьи за гомосексуализм нет, и «каждый имеет право выбрать свой путь».

«А к тем людям, которые к ней призывают, к ним самим нужно как следует присмотреться», — считает он.

По мнению Максименко, Дворкин «странный человек» с «устаревшими понятиями». В заключение он призвал не осуждать ЛГБТ-сообщество.