Как Google борется с дезинформацией, Дудем и Зеленским

Представители штаба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского 4 апреля открыто выступили с обвинениями против компании Google. Корпорацию уличили в том, что ее сотрудники беспричинно заблокировали рекламный аккаунт Зеленского, а также убрали обращение кандидата к президенту Украины Петру Порошенко из списка популярных видео на YouTube.

Ранее популярный блогер Анатолий Шарий опубликовал данные о якобы имеющем место тесном сотрудничестве офиса Google-Украина с администрацией президента, а также благотворительным фондом Петра Порошенко. За несколько дней до этого видеохостинг заблокировал выпуски проектов Юрия Дудя и Леонида Парфенова. Произошедшее заставляет нас в очередной раз обратиться к вопросу о том, каким образом Google и ее дочерние структуры выстраивают свою политику в области регулирования контента.

Дезинформация: расплывчатая трактовка и широкие возможности

В феврале 2019 года компания Ларри Пейджа и Сундара Пичаи выпустила релиз How Google Fights Disinformation. В нем раскрывается вопрос о методах борьбы с дезинформацией в Интернете, применяемых корпорацией. (С переводом первоисточника на русский язык можно ознакомиться, перейдя по гиперссылке.) Документ оставляет у читателя целый ряд вопросов, и ответы на них имеют принципиальное значение. Эксперты Google определяют дезинформацию как «намеренные попытки обмануть и ввести в заблуждение пользователей путем применения технологий Интернета». Это закономерно ставит на повестку дня вопрос: как установить, что ложная информация распространялась намеренно? Как доказать, что пользователь осознавал, что делится с другими фейковой новостью? Текст документа не содержит прямого ответа. Но отдельные фрагменты релиза указывают на то, что Google предоставляет своим сотрудникам право произвольно определять наличие умысла у распространителя. Так, авторы документа заявляют:

«Представители компании уважают права человека (например, свободу на выражение своего мнения), позволяя им (пользователям. — Прим. авт.) самим решать, являются ли действия компании в той или иной ситуации справедливыми. Иными словами, здесь нет какого-то универсального решения».

Это позволяет предположить, что компания оставляет за собой право произвольно блокировать контент, а вопрос о механизмах апелляции корпорацией не рассматривается.

Важным критерием дезинформации, по мнению авторов документа, является стремление «посеять среди людей определенные настроения, повлиять на результаты выборов или же вовсе вызвать раскол в обществе». С этим можно было бы согласиться, если бы не один момент. Благодаря этому определению под подозрение подпадает любая «раскалывающая» повестка, в том числе вопросы об отношении к абортам, повышению пенсионного возраста, трудовой миграции, системе межнациональных отношений, контролю над оружием и т. д. Под удар подпадают представители всех идеологических и политических номинаций в любой стране. Политика и общественный активизм — это всегда конфликт интересов и мнений. Таким образом, использование этого критерия может стать карт-бланшем для блокировки любой информации.

Три стратегии с двойным дном

Как указано в релизе, подход Google к борьбе с дезинформацией основывается на трех стратегиях:

— приоритете качества,

— противодействии спаму,

— увеличении объема контекста.

Это можно было бы только приветствовать. Однако суть этих стратегий обретает в интерпретации Google весьма неоднозначный характер. Приоритет качества подразумевает доминирование в поисковой выдаче «крупных и авторитетных СМИ». Последнее неизбежно должно усугубить неравенство потенциала между мейнстримными СМИ и альтернативными медиа. Чтобы ознакомиться с точкой зрения на событие, отличающейся от позиции ведущих СМИ, пользователю нужно будет либо обратиться к нижним позициям в поиске (что происходит крайне редко), либо изначально владеть информацией об альтернативном ресурсе. Противостояние спаму фактически означает борьбу с технологиями продвижения контента, в том числе путем SEO-оптимизации. Для крупных СМИ это не является проблемой. Они и без того известны и узнаваемы, а «приоритет качества» обеспечивает им первые места в поисковой выдаче. Но для интернет-медиа, не связанных с крупными журналистскими брендами, это должно обернуться серьезными проблемами.

Одновременно Google запускает проект News Initiative, по сути, призванный помочь традиционным СМИ решить задачу проникновения в Интернет. Сама по себе эта идея должна оцениваться сугубо позитивно. Но на фоне прочих мер по поддержке «авторитетных СМИ» и усложнения работы альтернативных медиа она обретает форму очередного шага по обеспечению доминирования мейнстримных массмедиа. Приоритет к сюжетам с глубоким контекстом также заслуживает похвалы. Однако нет четких критериев, отграничивающих богатый фактами материал от информационной ловушки. Намеренное перенасыщение текста фактами давно уже стало приемом воздействия на аудиторию. Чрезмерный объем информации способствует тому, что ее получатель, пытаясь разобраться в озвученных фактах, начинает в них «тонуть». В итоге читатель, зритель или слушатель зачастую отказывается выбрать для себя определенную точку зрения на произошедшее. Контекст также может быть использован для иных манипуляций сознанием. Например, он может сместить фокус внимания аудитории с самого события на личность участников. Последнее позволяет использовать такой ресурс, как стереотипные представления о социальных и политических ролях, присущие массам.

В качестве примера того, как контекст может повлиять на оценку событий и личностей, можно привести тест, пользовавшийся популярностью в соцсетях в недавнем прошлом. Участникам предлагалось выбрать мирового лидера из числа трех кандидатов. Первый претендент был представлен как человек, связанный с коррупционерами, постоянный клиент астрологов, курящий алкоголик, имеющий двух любовниц. Второго кандидата описывали как бывшего курильщика опиума, неравнодушного к виски и имеющего привычку спать до полудня. Третьего претендента презентовали как героя войны, вегетарианца, который лишь изредка пьет алкоголь и не курит. Большинство из участников опроса выбрали третий вариант. Чтобы узнать в итоге, что они предпочли Адольфа Гитлера Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту.

Важные детали

Проведенное Фондом защиты национальных ценностей исследование о «Google-цензуре» прокомментировал его президент — журналист Александр Малькевич.

«Нельзя обойти вниманием особенности подхода Google к борьбе с дезинформацией. Например, используемые компанией алгоритмы затрудняют освещение новостей из-за рубежа. Фактически это должно было бы означать поддержку доминирования национальных СМИ на информационном поле. Однако практика показывает, что это правило применяется скорее избирательно. Когда речь заходит об освещении событий на постсоветском пространстве, никто и не думает ограничивать европейские или американские СМИ. Но если российские массмедиа пытаются повлиять на общественное мнение в странах Евросоюза или США, это вызывает предельно жесткую реакцию. В частности, в ноябре 2017 года новостной агрегатор Google News временно прекратил выдачу публикаций Федерального агентства новостей, «Политэксперта», «Инфореактора» и ряда иных российских СМИ. Руководство Google подчеркивает, что считает недопустимыми на своих площадках некоторые формы поведения. Но в открытом доступе отсутствует их исчерпывающий перечень. Система модерации, в свою очередь, непрозрачна. И это открывает широкие возможности для блокировки контента».

Google не столько борется с дезинформацией, сколько зачищает контент, который по внутренним соображениям считает нежелательным. Принципы определения дезинформации оставляют компании максимальную свободу действий. Возможности для оспаривания решений администрации пользователями минимальны. И корпорация не ограничивается реактивными действиями. Она ведет серьезную профилактическую работу, направленную на обеспечение доминирования крупных СМИ в поисковой выдаче. Нежелательный контент не просто удаляется.

Google ощутимо ограничивает доступ его создателей к целевой аудитории. Корпорация фактически способствует попыткам уничтожения Интернета в качестве альтернативного источника информации. И это нельзя объяснить лишь стремлением покончить с дезинформацией. В противном случае руководством Google были бы прописаны четкие и недвусмысленные критерии определения этого понятия. Кроме того, был бы составлен и доведен до пользователей исчерпывающий перечень недопустимых для авторов контента форм поведения. Все это позволяет предположить, что эпизоды, аналогичные блокировке роликов Зеленского, Дудя и Парфенова, будут происходить и в будущем. И, весьма возможно, в еще больших масштабах.