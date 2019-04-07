Проправительственные силы Ливии объявили о начале операции против армии Хафтара

Триполи, 7 апреля. Проправительственные силы Ливии объявили о начале военной операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Правительства национального единства (ПНЕ) полковник Мухаммед Кануно.

«Объявляем о начале военной кампании «Вулкан гнева» против вооруженных сил Хафтара», — заявил Кануно.

Он также добавил, что ПНЕ сформировало оперативный штаб, который будет руководить операцией против сил ЛНА.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу Ливии, которая находится под контролем сил Правительства национального единства. 5 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш провел встречу с Хафтаром в ливийском городе Раджма. В ходе встречи маршал заявил, что силы ЛНА будут продолжать военную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.

К настоящему моменту силы ЛНА взяли под свой контроль международный аэропорт Триполи, а также несколько населенных пунктов, которые расположены в районе ливийской столицы. 7 апреля Военно-воздушные силы ЛНА начали наносить удары по позициям войск ПНЕ в пригороде Триполи. При этом командование ЛНА заявило, что действия авиации являются ответом на использование крупнокалиберной артиллерии силами ПНЕ.