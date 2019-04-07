В ДНР рассказали о сорванной в Донецке провокации ВСУ

Донецк, 7 апреля. Провокацию украинских силовиков сорвали в Донецке. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, в воскресенье утром «две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15–20 человеквы двинулись в направлении пункта пропуска «Октябрь», пишет РИА Новости.

«Наблюдателями подразделений Народной милиции было своевременно обнаружено выдвижение противника, по которому был открыт огонь», — сообщил Басурин.

Он рассказал, что цель одной группы заключалась в том, чтобы спровоцировать военных ДНР открыть огонь, а второй — «обеспечить потери среди мирного населения», после чего возложить ответственность за случившееся на Народную милицию.

Напомним, 18 февраля в Донецке прогремели три мощных взрыва, СВУ были сброшены с беспилотников. В ДНР не сомневаются, что взрывы устроили ВСУ. По мнению директора Музея войск ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова, произошедшее можно считать откровенной террористической акцией.