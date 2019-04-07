Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Минск, 7 апреля. Белоруссия открыла чернобыльскую зону отчуждения для туристов. Экскурсии на эту территорию абсолютно безопасны, заявил глава Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

По его словам, доза радиации которую может получить турист, находясь один день в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелета. Он уточнил, что в настоящее время для туристов уже сформировали два маршрута, подобрали площадки, оборудовали дороги с усовершенствованным покрытием.

Как отмечает местный телеканал ОТВ, на Украине такие экскурсию проводят уже давно, и они пользуются большой популярностью особенно у иностранных туристов. При этом, как подчеркнул Кудин, в белорусской зоне отчуждения по-настоящему уникальная природа, в заброшенных деревнях (их в этой зоне насчитывается более 90) поселились дикие звери.

Кудин отметил, что первая официальная экскурсия для туристов уже прошла успешно, и совсем скоро вскоре посетителей начнут возить на регулярной основе. Стоимость для группы из пяти человек составит около 200 долларов (10 тыс. 369 российских рублей). Как уточняет телеканал 360, первое время группы будут отправлять по маршрутам два раза в месяц.Территорию, где уровень радиации превышает допустимый уровень, будет очерчен белыми линиями.

Полесский радиационно-экологический заповедник создали практически сразу для охраны загрязненной территории и проведения научных исследований. На его территории находятся около 95 заброшенных деревень. Пока неизвестно пустят ли в них туристов.