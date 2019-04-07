Митингующие в Хартуме предупредили журналистов ФАН о возможных провокациях

Хартум, 7 апреля. В столице Судана — городе Хартум — проходит второй день самой массовой акции протеста, захлестнувшей страну. Суданцы вышли на мирный митинг у министерства безопасности — так местные жители называют здание, где базируются сразу несколько силовых ведомств: воздушные силы, пехота и флот.

О том, что происходит в Хартуме во вторые сутки митинга, и как устроена мирная акция протеста суданцев, рассказывают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

Первое утро с начала митинга: уборка, кофе и осуждение провокаций

На подъездах к министерству безопасности растянулась колонна из около 200 автомобилей — небольшой затор по сравнению предыдущей трехкилометровой пробкой. Митингующие перегородили дорогу кирпичами. У стихийных блокпостов — дозоры из числа мирного населения. Они направляют автомобили на соседние дороги и следят, чтобы к месту подъезжали только свои, машины с водой и питанием, а также военные. Тех, кто пытается проехать на такси, не пропускают.

У забора министерства стоят военнослужащие, причем половина солдат не вооружена. Митингующих они пропускают спокойно.

Почти на 1,5 километра рядом с территорией ведомства раскинулась буферная зона. Здесь люди могут попить чай или кофе, посидеть в тени. Словом — отдохнуть.

Если не учитывать помятый забор со стороны стройки, то никаких погромов здесь нет. Рекламные щиты, столбы — все цело. Митингующие организовали своеобразный субботник: в буферной зоне ходят молодые ребята с пакетами для мусора. Они убирают оставшиеся со вчерашнего дня пустые бутылки и разбросанные листовки. В место отдыха также принесли стулья.

Минувшей ночью по городу прошла волна провокаций и беспорядков. У министерства же сейчас находятся те, кто остался ночевать здесь. Как рассказали нам участники протеста, рядом с ведомством ночью все было спокойно.

«Те провокаторы, которые устраивали беспорядки в городе, никакого отношения к митингу не имеют. У нас все мирно и по закону», — отметил один из участников акции протеста.

К слову, сейчас людей у министерства безопасности не так много, как вчера. Многие разъехались по домам на ночь и по своим делам. Но сегодня хартумцы собираются снова выйти на митинг.

Сейчас время завтрака, и в буферной зоне готовят кофе и чай. Приехали несколько машин с фруктами, хлебом и водой. Митингующие разносят питание и напитки. По словам суданцев, обеспечение провизией на митинге организовали горожане: некоторые местные предприниматели и торговцы решили поддержать протестующих.

«Митинг совершенно мирный. Сюда подходят только те, у кого действительно мирные намерения. Мы сами выгнали тех, кто был с палками и повязками на лицах. Осуждаем то, что проходило ночью в городе», — рассказал нам один из участников акции по имени Абдул.

«Армия — это наши друзья»

Со стороны министерства к протестующим подошли два человека в военной форме, поздоровались и спросили: «Как дела?». А потом добавили: «Держитесь, мы с вами».

«Это наши друзья и наша защита. Армия с нами», — рассказал нам один из митингующих.

Абдул, с которым мы разговорились, поддерживает эту точку зрения. Он уверен, что ни армия, ни сами митингующие не допустят провокаций во время мирной акции протеста.

«Если третьи силы попытаются сюда прийти и этим (Митингом. — Прим. ФАН) воспользоваться, — отправятся туда же, куда и весь мусор, который мы убрали сегодня», — поделился мужчина.

Тем временем, толпа протестующих стала расти. К территории министерства подошла большая толпа с лозунгом: «Свобода!». Прибывшие присоединились к основной толпе протестующих. С территории министерства к забору, у которого стоят участники митинга, подошли военные с большой бутылкой воды и протянули ее через ограждение.

А дальше произошел один из тех инцидентов, которые митингующие стремятся не допустить. Основная часть участников стояла напротив здания министерства авиации, но случилась провокация со стороны полицейских: в толпу полетели газовые гранаты. Митингующие обратились к военным с просьбой помочь и защитить их от действий полиции. И им помогли.

В сторону полиции выехали четыре джипа с военными, и через пять минут обстрел газовыми снарядами прекратился. Военные вернулись. Толпа встречала их радостными криками, а военные махали им в ответ.

Военнослужащие также выставили дополнительный кордон, чтобы не подпускать полицию близко.

«Иностранцам здесь делать нечего»

Спустя некоторое время к нам обратились митингующие и попросили выйти из зоны, где идет митинг. Суданцы отметили: «Вы иностранцы, так будет безопаснее». Мы рассказали, что являемся журналистами и приехали из России, чтобы объективно осветить происходящее в Хартуме.

«Мы это прекрасно понимаем и ничего против не имеем. Но, к сожалению, мы боимся, что могут быть провокации. Вас могут принять не за русских и накинуться. Мы опасаемся за вашу безопасность. Вам лучше выйти из толпы», — отметили участники протеста.

Мы вышли за пределы зоны митинга и отошли метров на 300 от забора министерства безопасности. Все дороги, ведущие к ведомству, перекрыты митингующими. Они выложили из шлакоблоков и кирпичей ограждения. На импровизированных блокпостах дежурит молодежь. Они пропускают кареты скорой помощи и автомобили с провизией. Впереди также стоят военные с дополнительными блокпостами, чтобы не допустить провокаций со стороны полиции и вмешательства третьих сил.

«Это суданская революция, и иностранцам здесь делать нечего», — отметил один из митингующих.

Нам рассказали, что минувшей ночью со стороны полиции и мухабарата была попытка спровоцировать митингующих. Они начали обстреливать людей у края толпы. Один из митингующих рассказал, что два человека погибли рядом с основным митингом, около 10 человек получили ранения.