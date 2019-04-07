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ВВС Ливийской национальной армии нанесли удары по позициям сил ПНЕ под Триполи

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ВВС Ливийской национальной армии нанесли удары по позициям сил ПНЕ под Триполи

Триполи, 7 апреля. Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары по позициям войск Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии в пригороде Триполи. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Ливийской национальной армии.

«Истребители ВВС Ливии совершают налеты в пригороде Триполи на позиции вооруженных группировок, поражая цели с большой точностью», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что действия авиации ЛНА являются ответом на артиллерийские удары сил ПНЕ, которые представляют опасность для мирных ливийцев. В сообщении отмечается, что ЛНА в состоянии дать отпор противнику и защитить гражданское население.

По данным телеканала Sky News Arabia, авиация ЛНА наносит удары по позициям сил ПНЕ на южных окраинах Триполи.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи, где в настоящее время размещается Правительство национального единства. 5 апреля силы ЛНА взяли под свой контроль международный аэропорт Триполи. В этот же день генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, где базируется штаб Хафтара. Генсек ООН провел встречу с командующим ЛНА, в ходе которой Хафтар заявил, что его войска продолжат наступательную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.                                                                                                                               

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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