ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов президента

Киев, 7 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные результаты выборов президента страны 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов шоумен Владимир Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства с 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно.

Согласно окончательным результатам ЦИК, явка на выборах президента Украины, которые прошли 31 марта, составила 62,8%, пишет ТАСС. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко имеют право официально приступить к агитации перед вторым туром выборов, который назначен на 21 апреля.

«Процент голосов избирателей, поданных за каждого кандидата, по отношению к количеству избирателей <…> Зеленский Владимир Александрович — 30,24% <…> Порошенко Петр Алексеевич — 15,95%», — сказала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Напомним, Зеленский принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов. Он предложил провести их на киевском стадионе «Олимпийский» и сдать анализы на предмет содержания наркотиков и алкоголя в крови. Действующий глава государства согласился с предложениями лидера первого тура голосования. В пятницу Порошенко и Зеленский сдали все необходимые анализы.

Ранее украинские политологи оценили шансы Зеленского и Порошенко выиграть выборы. По мнению эксперта Алексея Якубина, политика на Украине «с каждым месяцем все больше впадает в сюрреализм», и в настоящее время этот процесс уже вышел за рамки допустимого. Он заметил, что ранее на Украине не было ситуации, когда один из кандидатов в президенты создавал бы реальный хайп в духе Голливуда с помощью современных медиа, однако Зеленскому это удалось. Он, по словам Якубина, смог «перестроить под себя» всю повестку дня.