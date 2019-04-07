Главарю «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Санкт-Петербург, 7 апреля. Главарю «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Константин Кузьминых.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — сказал адвокат в комментарии ТАСС.

Напомним, Кумарин в 1996 году сменил фамилию на Барсуков. Петербургский городской суд признал его виновным в создании «тамбовского» преступного сообщества. В марте этого года он был приговорен к 24 годам колонии. До этого в 2014 году он был осужден на 15 лет за рейдерские захваты, вымогательство и отмывание денег, в 2016 году его приговорили к 23 годам по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

Галина Старовойтова была убита в Петербурге в 1998 году. Ее помощник Руслан Линьков был ранен. Шестеро подозреваемых были задержаны в 2002 году. Организатор убийства Юрий Колчан был приговорен к 20 годам лишения свободы. Он заявил, что заказчиком убийства является экс-депутат Михаил Глущенко. В 2014 году Глущенко дал признательные показания и был приговорен к 17 годам тюрьмы.