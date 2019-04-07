Эксперт объяснил попытки Геращенко возбудить уголовное дело против Зеленского

Петр Порошенко борется за выживание и сохранение своего благосостояния. Так политический эксперт Руслан Осташко прокомментировал предложение вице-спикера Верховной рады, депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирины Геращенко возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского.

Ранее Геращенко заявляла, что своей ролью президента Голобородько в фильме «Слуга народа» Зеленский якобы оскорбляет инвалидов, употребляя слова «олигофрены» и «дауны».

«Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе. <...> Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство», — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

При этом вице-спикер Рады подготовила ряд запросов в различные инстанции и попросила дать оценку высказываниям персонажа Зеленского. Кроме того, Геращенко собирается обратиться к главе МВД Украины Арсену Авакову с требованием возбудить в отношении кандидата в президенты уголовное дело «по факту дискриминации людей с особыми потребностями, разжигания вражды».

Комментируя инициативу Геращенко, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «тема возбуждения уголовных дел против сильных кандидатов — тренд этой избирательной кампании на Украине».

«Можно еще вспомнить уголовное дело против кандидата [Юрия] Бойко, когда он приехал в Москву. Сейчас грозят Зеленскому возбуждением уголовного дела, хотя юридической перспективы в этом нет. Тем не менее психологическое давление и имиджевые потери Зеленский понесет. Но, вообще, очень странно, когда актера за игру в образе, в соответствии со сценарием, в художественном произведении пытаются привлечь к уголовной ответственности», — утверждает эксперт.

Отметим, творчество и культура — это не то, что должно регулироваться уголовным или гражданским законодательством. Находясь в образе Голобородько, Зеленский отыгрывал то, что было прописано в сценарии, выполняя контракт с компанией — производителем фильма.

«Давайте тогда, например, возбуждать уголовные дела против [писателя Николая] Гоголя за то, что он нечистую силу упоминает всуе. Это же бред, и украинцы загоняют себя в тупик, из которого выйти не могут. Этот тупик называется грань здравого смысла с идиотизмом, и, боюсь, эту грань большинство украинских политиков уже перешли. Можно еще вспомнить [экс-депутата от партии «Свобода» Ирину] Фарион, которая сказала, что Зеленский обращается к своим избирателям на русском языке и тем самым не уважает «рiдну мову» (родной язык. — Прим. ФАН). Она тогда сказала, что 30% проголосовавших за него — это враги, с которыми нужно бороться. Вот за это нужно наказывать уголовно, а не за художественные произведения», — продолжает Руслан Осташко.

По словам собеседника ФАН, «совершенно очевидно, что Петр Порошенко будет использовать вообще все приемы, которые только возможны, для победы во втором туре президентских выборов на Украине.

«Без каких-либо провокаций он победить не может, и Порошенко ждет от Зеленского ошибки. Он даже согласился на совершенно клоунские дебаты с абсолютно клоунской и безумной сдачей анализов, которая вообще никому не нужна. Сейчас вся его придворная гвардия тявкает на Зеленского как только может, пытаясь его укусить, ущипнуть, и цель всех этих действий одна — дождаться, когда Зеленский допустит фатальную ошибку. И после нее может быть либо реальное уголовное дело, либо кандидат допустит имиджевую ошибку, с учетом того что он не такой опытный политик», — говорит эксперт.

Провокации, о которых упоминает Руслан Осташко, команда Порошенко может готовить для предстоящих дебатов, где и будет нанесен «удар по Зеленскому».

«Уровень отчаяния Порошенко объясним: он, по сути, борется за свое выживание, за сохранение своего благосостояния. Другими методами он обеспечить их себе не может», — заключил политолог.

«Слуга народа» — это телесериал студии «Квартал 95», рассказывающий о школьном учителе, который стал президентом Украины. Главную роль в картине исполняет Владимир Зеленский.

Ранее ФАН сообщало, что на своей странице в социальной сети действующий глава Украины Петр Порошенко опубликовал запись: «Выбор 21 апреля: Европа или Россия», в которой отметил, что стране нужен сильный президент и верховный главнокомандующий.